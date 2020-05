Onderzoeksarts Jetske Ultee: "Een zonneallergie kun je ook ín huis oplopen"

De zon schijnt de afgelopen weken volop en daar genieten we enorm van. Toch brengt de zon niet alleen maar voordelen met zich mee. Na een middagje zonnen ontdek je misschien allerlei kleine bultjes of blaasjes op je huid. Is dit zonneallergie? Dr. Jetske Ultee, gespecialiseerd in cosmetische dermatologie, legt uit wat een zonneallergie inhoudt én hoe je het kunt voorkomen.

Kleine bultjes op je huid zijn vaak een allergische reactie. Een huidreactie door de zon komt veel voor, maar is zeker niet altijd een zonneallergie. Je kunt ook last hebben van warmte-uitslag, klachten door cosmetica of een huidreactie door medicijnen. Controleer bij de huisarts waar je last van hebt.

Het begin van een zonneallergie

Onderzoeksarts Ultee legt uit: “De klachten ontstaan na enkele uren tot dagen na de zonblootstelling. Dit veroorzaakt symptomen als jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid van de huid, brandend gevoel of zwelling. Deze huidreacties kunnen dagen aanhouden. Vaak heb je er in het voorjaar meer last van omdat je huid dan nog niet gewend is aan de zon.” De meest voorkomende vorm van zonneallergie is polyforme lichteruptie (PMLE). Niet alleen de zon kan een boosdoener zijn, ook zonnebanken, tl-lichten of gloeilampen kunnen zorgen voor een huidreactie.

Voorkomen is beter dan genezen

Ultee: “Het is vooral belangrijk om jezelf goed te beschermen tegen de zon. Dit geldt natuurlijk ook voor iedereen zonder aandoening of allergie. Kies een zonnebrandproduct met minstens een SPF 30 én bescherming tegen uv-A (dan staat er een UVA logo op de verpakking) en smeer voldoende. Ik raad aan om de zon te vermijden wanneer die op zijn sterkst is, blijf vooral in de schaduw.”

Ultee heeft nog een tip om een zonneallergie te voorkomen: “Zorg ervoor dat je huid in goede conditie blijft. Op die manier kan die zich beter beschermen tegen invloeden van buitenaf. Dit kun je doen door gezond te eten, je huid gehydrateerd te houden en voor cosmetica te kiezen zonder irriterende ingrediënten.”

Pijn verzachten

Wanneer je erg veel last hebt van de allergie kun je een badje met havermout maken. Strooi ongeveer 40-50 gram havermout in een bad met lauwwarm water. Blijf 15 minuten in het bad zitten, dit geeft verkoeling en kalmeert je huid.

Weg bij het raam

“Voor een zonneallergie door de zon hoef je niet naar buiten te zijn geweest. Als je dichtbij een raam zit, krijg je óók uv-straling op je huid. Een groot deel van de straling gaat namelijk door het raam heen.” Geen slecht idee om je luxaflex of gordijnen een beetje dicht te doen als de zon erg fel schijnt.

Toch iets te lang in de zon gezeten? Deze verkoelende oplossing helpt je uit de brand:

Interview: Marieke Boot. Beeld: Uncoverskincare