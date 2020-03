Last van jeuk? Dít kun je doen tegen jeukende plekjes

Door het koude weer kun je last hebben van uitslag en een droge, jeukerige huid. Het is volkomen normaal dat je huid geïrriteerder aanvoelt dan normaal. Hier kun je opletten als je last hebt van jeuk en dít is wat je er tegen kan doen.

Hoe ouder je wordt, hoe meer last je krijgt van jeuk. Uit onderzoek blijkt dat chronische jeuk die langer dan 6 weken aanhoudt bij 16% van de bevolking vaker voorkomt naarmate je ouder wordt. De beste manier om van jeuk af te komen, is door te stoppen met krabben. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Advertentie

Waarom hebben we jeuk

Net als bij de meeste huidproblemen, is er niet 1 enkele oorzaak. Jeuk kan worden veroorzaakt door een droge of geïrriteerde huid, maar het kan ook een teken zijn van een medische aandoening zoals eczeem of allergie. Veel vrouwen hebben ook een jeukende huid tijdens de zwangerschap of na de menopauze. Dit wordt dan veroorzaakt door hormonale veranderingen die vanzelf overgaan. Je hele lichaam kan jeuken, maar het komt met name voor op benen, billen en armen, omdat deze lichaamsdelen vaak bedekt zijn met mogelijke irriterende kleding.