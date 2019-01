Jeuk na sex? Misschien ben je allergisch

Wát, kun je allergisch zijn voor sex? Laat ons je direct geruststellen: nee, dat niet per se. Maar voor iets wat vele koppels gebruiken tíjdens sex wel.

Heb jij weleens last van jeuk in of rond je vagina na het vrijen? Kijk dan eens kritisch naar je glijmiddel.

Glijmiddelallergie

Glijmiddel kan sex een stuk fijner maken, zeker als je weleens last hebt van vaginale droogte. Maar als je jeuk krijgt vlak nadat je het hebt gebruikt, kun je het product misschien beter niet meer gebruiken. Het kan dan namelijk een allergische reactie zijn op een ingrediënt in het glijmiddel.

Dit zijn de meest voorkomende symptomen van een glijmiddelallergie:

Jeuk en/of uitslag in de gebieden die in contact zijn gekomen met glijmiddel

Een branderig gevoel in of rond je vagina

Afscheiding uit je vagina vlak nadat je het glijmiddel gebruikt hebt

Benauwdheid of een piepende ademhaling

Glijmiddel op water-, siliconen- of oliebasis

Je hoeft glijmiddel niet gelijk compleet af te zweren. Wel is het goed om je te verdiepen in het soort glijmiddel. Kun jij er het best een op waterbasis, siliconenbasis of oliebasis gebruiken? Gynaecoloog Alyssa Dweck legt aan lifestylewebsite Popsugar dat als je een gevoelige huid hebt, je het best kunt gaan voor een glijmiddel waar de minste ingrediënten zitten. Zo bestaan er glijmiddelen die alleen maar uit vitamine E en siliconen bestaan.

Met een smaakje

Heb je geen gevoelige huid, maar wel regelmatig last van schimmelinfecties? Probeer dan een glijmiddel zónder glycerine te vinden. Volgens dokter Dweck kan deze stof je vatbaarder maken voor schimmelinfecties. En wordt je verleid door glijmiddelen met een fruitig smaakje, of – jawel, het bestaat – een verwarmende werking hebben? Die raadt de gynaecoloog, uit voorzorg, sowieso af.

Huisarts

Mocht je jeuk hebben na de sex, dan kun je proberen om met lauw water het gebied rond je vagina te wassen. Zonder zeep, want dat kan juist weer irriteren. Houdt de jeuk langer dan een dag aan? Dan doe je er wellicht goed aan contact op te nemen met je huisarts. Sowieso kan het bij terugkerende jeuk geen kwaad om even langs de dokter te gaan. Wist je dat je ook allergisch kunt zijn voor sperma of condooms?

Bron: Popsugar. Beeld: iStock

