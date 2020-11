Last van jeukende borsten? Dit kunnen de oorzaken zijn

Jeuk is nooit prettig, maar jeuk aan je borsten is al helemaal vervelend. Het is niet bepaald de plek die je uitgebreid gaat zitten aanraken als je – we noemen maar een voorbeeld – op je werk zit.

Gelukkig zijn jeukende borsten in de meeste gevallen onschuldig. Benieuwd wat de oorzaken zijn? Hier komen ze:

Bh’s zijn natuurlijk verkrijgbaar in allerlei soorten stof. Sommige goedkopere (en vaak synthetische) varianten kunnen je borsten flink irriteren. Een nieuwe bh aangeschaft en ineens last van jeukende borsten? Dan ligt het wellicht aan de stof. Overschakelen op een bh van een natuurlijke stof (zoals katoen) kan helpen. Je bh kan ook simpelweg te strak zitten. Wat ook de reden kan zijn: je bh is vies! Ja, echt. Zo vaak zou je je bh écht moeten wassen.

Paar kilo aangekomen? Ook dat kan de reden zijn van kriebelende borsten. Je borsten groeien mee als je aankomt in gewicht waardoor je huid uitrekt en dat kan weer jeuk veroorzaken.

Droge huid

Jeukende borsten kunnen ook simpelweg komen door een droge huid. Je huid kan uitdrogen door te weinig te drinken, te lang en te heet douchen of door guur, winderig weer of droge lucht van een centrale verwarming. Is je huid extreem droog? Dan heb je misschien last van eczeem.

Verbrand

De huid van je borsten is supergevoelig. Hij kan dan ook makkelijk verbranden. Zon je regelmatig topless? Let er dan op dat je borsten niet verbranden. Een verbrande huid droogt uit, gaat irriteren en kan vervolgens gaan jeuken. Des te belangrijk om je altijd goed in te smeren. Toch verbrand? Smeer dan met een verkoelende crème om jeuk tegen te gaan.

Zwanger

Ja, als je zwanger bent kun je last hebben van kriebelende borsten. Dit is niet gek: het komt vaak door hormonale veranderingen. Vooral je tepels kunnen jeuken als je zwanger bent. Niet fijn, maar gelukkig gaat het vanzelf weer over.

Zeldzame gevallen

In de meeste gevallen zijn jeukende borsten dus geen reden tot alarm. Toch willen we nog even benoemen dat het in zeer zeldzame gevallen borstkanker als oorzaak kan hebben. De klachten gaan dan vaak gepaard met andere klachten zoals opgezwollen borsten, knobbeltjes, zware borsten en pijn. Twijfel je of er meer aan de hand kan zijn? Neem dan contact op met je dokter.

Zelfonderzoek van je borsten: wel of niet doen? Dokter Rutger legt uit:

Bron: Famme.nl. Beeld: iStock