Jongeren slapen wereldwijd te weinig en dít kan de oplossing zijn

Tussen de 8 en 10 uur slaap zou het beste zijn voor jongeren, maar dat blijken veel jongens en meiden niet te halen.

Slaap blijkt een serieuze zaak te zijn want afgelopen weekend vond er in Praag een heus slaapcongres plaats waar onderzoekers van over de hele wereld bij aanwezig waren. Daar werd onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat wanneer jongeren te weinig slapen ze minder goed op kunnen letten op school en daardoor minder hoge cijfers halen. Een kwart van de jongeren zou zelfs in de les in slaap gevallen zijn.

Simpele oplossing

Een Belgische slaaponderzoeker zegt tegen VTM dat er eigenlijk een heel simpele oplossing is: het veranderen van de schooltijden. Door later te beginnen met de lessen zouden jongeren net wat meer slaap kunnen krijgen. In ons land zijn er nog geen serieuze plannen om dit te veranderen, maar het idee is interessant.



Bron: VTM.be. Beeld:iStock.