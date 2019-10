Waarom je júist koffie moet drinken voor je een powernap gaat doen

Fervente koffiedrinkers weten het: voor het slapengaan kun je beter geen koffie meer drinken (mits je wakker wil liggen). Toch blijkt het voor een oplaadtukkie wél een goede combinatie te zijn.

De zogeheten ‘coffee nap’ is de afgelopen jaren uitgebreid onderzocht door wetenschappers. Wat blijkt? Koffie en een powernap passen als twee trommelstokken bij elkaar. Het is simpel: wanneer je koffie drinkt vóór een powernap word je wakker met veel meer energie omdat de cafeïne dan pas begint te werken. Ja, deze past in het kader: klinkt logisch, waarom dacht ik daar niet eerder aan?

Advertentie

Zo doe je de coffee nap

De truc is hartstikke handig wanneer je in korte tijd weer energie wil krijgen. Drink je kop koffie snel op omdat je de tijd waarin het inwerkt nodig hebt om in slaap te vallen. Espresso leent zich hier misschien beter voor. Andere dranken met cafeïne zijn niet aan te raden, omdat ze of te weinig cafeïne, of te veel suiker bevatten. En veel suiker houdt je juist wakker.

Stap 2

Doe vervolgens een tukje van ongeveer 15 tot 20 minuten. Tegen die tijd is de cafeïne opgenomen in je bloed en zit je energielevel op een piek. Daarnaast beland je na ongeveer 20 minuten in diepe slaap, en hierdoor kun je je misschien alleen nog maar slechter voelen als je wakker wordt.

En hoe zit dat met eten vlak voor het slapengaan? Word je daar dikker van?

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Margriet. Beeld: iStock