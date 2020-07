Waarom je déze sportoefening nooit met gewichten zou moeten doen

Wie regelmatig thuis of in de sportschool op een matje staat om benen en billen te trainen, is vast bekend met de oefening ‘jumping lunges’. Om een sportoefening net iets intensiever te maken, kun je er in sommige gevallen gewichten aan toevoegen. Maar dat laatste zou je dus vooral niet moeten doen in het geval van de jumping lunge.

Gioia is personal trainer bij Klaever Health en geeft de les Strongher bij VondelGym. Ze vertelt dat jumping lunges an sich al zo moeilijk zijn om goed uit te voeren en dat je hier echt geen gewicht in de vorm van dumbells aan hoeft toe te voegen.

“Een jumping lunge is een krachtoefening voor heupen, billen en benen waarbij je op hoge snelheid een lunge beweging uitvoert en van been verwisselt”, legt Gioia uit. “Het is een explosieve beweging waarbij je je gewicht verplaatst en je balans en core uitdaagt.” Omdat je daarnaast veel kracht uit je benen haalt en van balansrichting verandert, is de oefening al zo moeilijk dat gewichten in je handen je met gemak uit balans kunnen halen.

Vergrote kans op blessures

Gioia vertelt dat jumping lunge als een wonderoefening klinkt, maar dat het niet voor iedereen is weggelegd. “Je moet een goede fitnessbasis hebben, wil je deze oefening goed uitvoeren. Anders komt er veel stress op je knieën en is de kans dat je omvalt, omdat je balans niet goed genoeg is, best groot. Daardoor wordt het blessuregevoelig.” Dit is één van de redenen waardoor deze oefening zo lastig is. “Maar het is ook één van de redenen waarom het gebruik van dumbells als extra gewicht niet aan te raden is.”

Geen gewichten toevoegen

Als je een jumping lunge goed uitvoert, gebruik je namelijk ook je armen als steuntje om in balans te blijven. “Als je twee dumbells in je handen hebt en je landt niet goed, dan kan een dumbell je naar de zijkant trekken. Hierdoor komt er extra stress op je rug en kunnen je heup en knie niet goed landen.”

Als een oefening al zo uitdagend is, hoef je volgens de personal trainer het echt niet zwaarder te maken door gewichten te gebruiken. “Juist omdat de techniek zo belangrijk is, komt het extra gewicht de jumping lunges niet ten goede.”

Alternatieve opties

Vind je deze oefening toch net even te uitdagend? Dan heeft Gioia alternatieve opties voor het trainen van je onderlichaam. Zo zweert ze bij eenbenige oefeningen, zoals een normale lunge, voor haar eigen klanten. “Dat is om eventuele disbalans tussen de spierspanning van hun benen goed op te lossen, en zodat ze beter kunnen reageren in het dagelijks leven.”

Normale lunges, statisch of reverse, behoren tot haar favorieten. “Die kun je wel goed uitvoeren met een gewicht. Begin met de statische variant, ook wel de split squat genoemd, met twee gewichten aan de weerszijden van je lichaam.”

Nummer 1 oefening voor billen

“Voor billen is de nummer één oefening de hip thrust. Er is geen oefening die zo goed is voor het laten groeien en het versterken van je bilspieren.” Ook de squat is een goede oefening voor het lichaam. “Maar het is wel belangrijk dat je hem technisch goed uitvoert.”

Als professioneel schaatser heeft hij ze ontelbaar vaak gedaan: lunges. Een betere oefening voor strakke bovenbenen en billen bestaat niet. In deze video laat Mark Tuitert zien hoe je ze perfect uitvoert (ideaal gezien buiten, in een park bijvoorbeeld).

Beeld: iStock