Say cheese: een stukje kaas voor het slapengaan verbetert je nachtrust

Dat je beter geen kop koffie kunt drinken voor het slapengaan, weet je wel. Maar er zijn ook dingen die je juist wel kunt eten of drinken voor een betere nachtrust. Zoals kaas. Ja, echt, dat helpt.

Kaas en slapen

Kaasliefhebbers opgelet: neem voortaan een stukje extra. Er zit namelijk een aardige hoeveelheid calcium in dit blokje. Calcium verlaagt onder andere stress en het werkt ontspannend. Het helpt je lichaam namelijk bij het aanmaken van tryptofaan. Tryptofaan is belangrijk voor de aanmaak van de stof serotine, die weer zorgt voor de aanmaak van het hormoon melatonine, een stof die helpt bij je dag- en nachtritme.

Wanneer je te weinig serotonine aanmaakt kun je boos, bang of angstig worden en last krijgen van slaapproblemen. Een goed excuus dus voor een kaasplankje tijdens het bankhangen. Tryptofaan vind je ook terug in bijvoorbeeld pistachenoten en walnoten, dus maak het plankje af met wat nootjes en je rolt zo naar bed.

Fabels

Er zijn niet alleen positieve geluiden over kaas eten en beter slapen. Zo wordt er ook beweerd dat het eten van kaas in direct verband staat met nachtelijke maag- en darmproblemen, nachtmerries en slapeloosheid. Even oppassen dus, als dat bij jou ook het geval is.

Nu gaan we natuurlijk massaal kaas inslaan, dus hier een fijne bewaartip voor kaas:

