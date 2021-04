Kalknagels behandelen: zo herken en voorkom je ze

Heb je last van een kalknagel? Dan ben je niet de enige. Uit onderzoek onder ruim duizend Nederlanders blijkt dat ruim twee derde weleens last heeft van kalknagels. Een vervelend kwaaltje dat je gelukkig makkelijk kunt behandelen.

Allereerst is het handig om te weten wat een kalknagel precies is en hoe die ontstaat. Kalknagels worden ook wel schimmelnagels genoemd, omdat het een schimmelinfectie van de nagel is. Op de huid leven bacteriën en schimmels die in principe geen kwaad doen, maar in sommige gevallen krijgen schimmels de kans de huid of nagel binnen te dringen. Vaak gebeurt dit als de huid of nagel vochtig of beschadigd is.

Droge voeten

De voeten zijn de plek waar de meeste mensen last hebben van schimmelinfecties, waardoor een kalknagel vaak op de teennagel ontstaat. Schimmels houden namelijk van warme, vochtige plekken en vinden zweetsokken en schoenen dan ook de perfecte broedplaats. Zorg daarom altijd dat je voeten en sokken goed droog zijn.