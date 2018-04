Waarom kamillethee diabetes onder controle kan houden of zelfs kan voorkomen

We zouden allemaal voordat we gaan slapen een kopje kamillethee moeten drinken, beweert professor Richard Blackburn. Naast een goede nachtrust zou dit gele bloemetje diabetes kunnen onderdrukken of zelfs voorkomen.

Voordelen

Het is allang bekend dat kamillethee goed helpt om in slaap te komen. Vandaar dat veel mensen het drinken vlak voordat ze naar bed gaan. Maar er zitten volgens onderzoekers Richard Blackburn en Chris Rayner van de universiteit van Leeds nog meer voordelen aan kamille, melden ze op de onafhankelijke website The Conservation.

Gele kleurstoffen

Richard en Chris doen al zo’n vijftien jaar onderzoek naar natuurlijke kleurstoffen, waaronder kamille. De felgele bloem werd vroeger namelijk gebruikt om een prachtige gele kleur aan wol, katoen of andere natuurlijk vezels te geven. Tijdens hun onderzoek naar kamille stonden ze versteld hoe krachtig deze natuurlijke kleurstoffen waren. Ze deelden hun resultaten met andere onderzoekers en raakten in gesprek met andere onderzoekers, die onderzoek doen naar voedingseigenschappen van kamille.

Koolhydraatvertering

Ze hebben hun resultaten gebundeld en kwamen tot de conclusie dat kamille door z’n natuurlijke kleurstoffen effect heeft op de spijsvertering en opname van koolhydraten. De gele kleurstoffen glucoside en apigenine die in kamille zitten, kunnen de vertering van de koolhydraten beheersen waardoor de bloedsuikerspiegel in balans blijft. Ze hebben verschillende plantenextracten onderzocht en Duitse kamille kwam als beste uit de test. Tot grote verbazing van de onderzoekers. Op dit moment zijn Richard en z’n team aan het onderzoeken of er ook medicijnen van kamille te maken zijn.

Maar voorlopig is het dus best een goed idee om iedere avond een kopje kamillethee te drinken. Want je weet wat ze zeggen: voorkomen is beter dan genezen.

En er zitten nog meer voordelen aan kamille. Je kunt er namelijk ook ijsjes van maken die goed werken tegen de keelpijn. Bekijk de video hieronder:

Bron: The Conversation. Beeld: iStock