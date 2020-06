Zó groot is de kans dat je nu besmet wordt met corona

Terwijl de Nederlandse terrassen heropend zijn en de anderhalvemetersamenleving vorm begint te krijgen, rijst de vraag bij velen hoe groot de kans nu is om nog besmet te raken met het coronavirus.

Een precies getal noemen is zo simpel nog niet, maar deze uitleg kan je wel meer inzicht geven hoe groot de kans op besmetting nog is.



Besmettingsgraad

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat op dit moment ongeveer 1.715 coronapatiënten in Nederland zijn die anderen kunnen besmetten.

Om dat te kaderen: momenteel is de besmettingsgraad 0,87. Dit betekent dat 1 besmettelijke coronapatiënt gemiddeld 0,87 anderen besmet. Met de nadruk op ‘besmettelijk’, want coronapatiënten zijn besmettelijk zolang ze klachten hebben. “Hoe meer klachten iemand heeft, des te besmettelijker hij is en hoe meer het virus verspreid wordt”, legt Coen Berends, woordvoerder van het RIVM, uit aan RTL Nieuws.

De kans dat je besmet wordt zonder klachten, hangt af van 2 dingen: het reproductiegetal en hoe goed iedereen zich aan de maatregelen houdt. Berends vertelt aan de nieuwswebsite dat 1 coronapatiënt 2 tot 4 anderen besmet. Maar doordat de maatregelen zijn genomen, schommelt dit getal rond de 1.

Eigen invloed

Je eigen gedrag speelt ook een belangrijke rol in de kans op besmetting. “Als je afstand houdt, is de kans klein dat je besmet wordt”, zegt Berends. “Op het moment dat je met dertig mensen naar een feestje gaat waar geen afstand wordt gehouden, is de kans om het op te lopen een stuk groter. “Door je aan de maatregelen te houden, verlaag je de kans op besmetting voor jezelf, maar ook voor anderen. De maatregelen zijn niet voor niets ingesteld”, besluit Berends.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock