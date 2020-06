Is de kans op besmetting buiten net zo groot als binnen?

Nu de maatregelen wat zijn versoepeld, kunnen we eindelijk meer naar buiten. Maar waar loop je eigenlijk het hoogste risico op besmetting?

De maatregelen zijn tegenwoordig bijna hetzelfde voor binnen als buiten, maar geldt dit ook voor het risico?

Kleinere afstand

Nee, want uit een Chinees onderzoek blijkt dat de meeste besmettingen in huis plaatsvinden. Daarna komen besmettingen het vaakst voor tijdens het reizen en shoppen. Dit is allemaal binnen en dat is niet zo gek, want binnen is de onderlinge afstand een stuk kleiner en de mensen zijn vaak langdurig met elkaar in contact.