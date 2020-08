Goed nieuws: de kans om dementie te krijgen wordt steeds kleiner

Uit belangrijke, grootschalige onderzoeken over dementie is positief nieuws gekomen. Steeds minder mensen krijgen het, en de kans het te krijgen is de afgelopen tien jaar flink gedaald.

Er werden zeven grote bevolkingsonderzoeken gehouden in Europa en de Verenigde Staten. Hier werkte ook het Erasmus MC aan mee. Zo’n 50.000 65-plussers namen aan het onderzoek deel.

Advertentie

Daling dementie

De kans op het krijgen van dementie is in de afgelopen tien jaar met 13% gedaald. Iemand die nu zeventig is, heeft dus 13% minder kans om in de komende vijf jaar dementie te krijgen, dan wie in 2010 zeventig jaar was. Een heel positief resultaat waarvan je zou kunnen zeggen dat deze in de lijn der verwachting lag. De twee decennia daarvoor nam de kans namelijk met ongeveer hetzelfde percentage af.