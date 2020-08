Let op: grote kans op blauwalg in natuurwater vanwege hittegolf

Vanaf woensdag kunnen we dagenlang hoge temperaturen in ons land verwachten. Heel fijn voor als je een zonneaanbidder bent. Maar, pas op als je verkoeling gaat zoeken. Bij warm weer wordt de kans op blauwalg in natuurwater namelijk groter.

Blauwalg in het water is normaal, maar bij hoge temperaturen vermeerderd het en kan het giftig worden.

Advertentie

Het ontstaan van blauwalg

Wanneer het een lange tijd boven de 20 graden is, de weersomstandigheden verder rustig zijn en er weinig stroming in het water is, kan er een drijflaag van blauwalg op het water ontstaan. Dit ziet er niet altijd blauw uit, zoals de naam doet vermoeden, maar kan ook groen of bruin zijn. Vaak stinkt deze drijflaag en zie je dode vissen drijven.