Bewezen: 2 keer zoveel kans op kaalheid als je te veel werkt

Wordt jouw man steeds kaler en kaler? Grote kans dat hij een harde werker is. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat te veel werken ervoor zorgt dat je kaal wordt.

Het 4 jaar durende onderzoek werd gehouden onder meer dan 13.300 mannen tussen de 20 en 59 jaar oud. Er werden 3 groepen gemaakt. In de 1e groep zaten de mannen met een 40-urige werkweek. In de 2e groep zaten de mannen met een 52-urige werkweek en in de laatste groep zaten de mannen die meer dan 52 uur per week werken. Ook werden de mannen ondervraagd over hun inkomen, opleidingsniveau, gezondheid en werktijden.

Resultaat

De mannen uit de 2e en de 3e groep hadden meer last van kaalheid dan de mannen uit de 1e groep. Mannen met een lange tot extreem lange werkweek worden dus eerder kaal dan mannen met een normale werkweek. In de groep met mannen met een 40-urige werkweek had 2% last van kaal worden. In de groep met mannen met een 52-urige werkweek was dat 3%. En in de groep met mannen die 52 uur of meer werken was dat 4%. Mannen die meer dan 52 uur per week werken hebben dus 2 keer zoveel kans op kaalheid dan mannen met een normale werkweek.

Oorzaak

Volgens de onderzoekers heeft dit alles te maken met stress. Stress kan namelijk haarzakjes beschadigen. Zodra haarzakjes beschadigd zijn, zijn ze niet meer actief en dit leidt tot kaalheid.

Bron: Metro. Beeld: iStock