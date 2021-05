“Is de kans op trombose na het AstraZeneca-vaccin groter als de ziekte in de familie zit?”

Het AstraZeneca-vaccin en de mogelijke kans op trombose als gevolg daarvan zorgen voor veel angst rondom het vaccin. Dat merkt ook internist Marcel Levi. We vragen hem deze keer: is de kans groter dat je trombose door het betreffende vaccin krijgt als deze ziekte in de familie voorkomt?

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Iedere week beantwoordt hij een prangende vraag omtrent het coronavirus.

Andere vorm van trombose

Marcel Levi: “De trombose die in de publiciteit is geweest als bijwerking van het AstraZeneca-vaccin is een heel zeldzame vorm van trombose. Dit is een aparte vorm van trombose en deze zeldzame bijwerking heeft dan ook niets te maken met de trombose die normaliter en relatief veel voorkomt bij mensen. Normaliter treedt trombose op in de benen of in de longen, maar in dit geval treedt het op in het hoofd en de darmen.”

Geen grotere risico

“We weten ook dat de kans op de gewone vorm van trombose niet toeneemt na vaccinatie. Er zijn geen meldingen van, bij geen van de verschillende vaccins die beschikbaar zijn. En we weten ook dat mensen die eerder trombose hebben gehad of bij wie het in de familie voorkomt, geen grotere kans hebben om het te krijgen na vaccinatie.”

Zeer kleine kans

“Wat in de publiciteit is gekomen is de zeldzame vorm van trombose die alleen bij mensen van jonger dan 50 jaar optreedt. Deze kans is wel klein, het komt niet veel vaker voor dan 1 keer per half miljoen.

Bij mensen jonger dan 30 jaar is de kans iets groter, namelijk 1 op de 200.000. Deze bijwerking is een gevolg van een reactie waarbij je na vaccinatie een verkeerd soort antistof aanmaakt tegen je eigen bloedplaatjes; dit zijn cellen in je bloed die zorgen voor de stolling.

Deze antistoffen breken niet alleen de bloedplaatjes af maar activeren ze ook, en dat leidt tot klontering in voornamelijk de hersenbloedvaten.”

Botte pech

“Maar dat is dus nogmaals een heel ander proces dan bij de normale vorm van trombose. Het heeft dan ook niks te maken met aanleg, pilgebruik of andere dingen die het risico op trombose kunnen vergroten. Het is gewoon botte pech als je het krijgt, en de kans is echt heel klein. Het advies van de deskundige is dan ook altijd om wel te vaccineren want de voordelen daarvan (voorkomen van ernstige corona) wegen overweldigend op tegen de nadelen.”

