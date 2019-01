Last van dode punten? Of ben je je huidige kapsel helemaal zat? Draag je je haren altijd op dezelfde manier en is het de hoogste tijd voor verandering? Met een van deze kapsels zit je het komende jaar sowieso goed.

1. Lange laagjes

Ben je toe aan iets nieuws, maar is het ook weer niets voor jou om het roer meteen rigoureus om te gooien? Dan zijn de lange laagjes misschien wel de oplossing. Met lange, piekerige stukken die mooi aansluiten op de rest van je haar zit je met een subtiele vernieuwing helemaal gebakken in 2019.

2. De lange shag

De shag is al jaren in, al lijkt-ie wel steeds iets langer te worden. Lekker veel laagjes en een lange, slordige pony die nog wel een beetje openvalt zodat je nog een stukje voorhoofd blijft zien.

3. De ‘gehoekte’ pixie

Pixie-kapsels winnen de laatste tijd enorm aan populariteit. Dit kapsel oogt een tikkeltje rebels, maar staat ontzettend vrouwelijk. Het korte kapsel met een ‘gehoekte’ pony doet je hoe dan ook opvallen. Enig nadeel? Je moet regelmatig naar de kapper om je kapsel mooi in model te houden.

4. De ‘uitgegroeide’ pixie

Ga je liever voor wat meer lengte? Dan is de uitgegroeide pixie misschien een idee. Bij deze stijl heeft je haar een dusdanige lengte dat je je haren fijn achter je oren kunt doen, vastspelden of zelfs in een halve knot stoppen.

5. De stompe bob

Heb je wat fijner, dunner haar? Dan zorgt dit kapsel voor veel meer volume. Vraag je kapper om het aan de achterkant iets korter te knippen en aan de voorkant iets langer.

6. De bob met pony

De pony gaat het dit jaar helemaal maken, ook in combinatie met een bobkapsel. Je kunt gaan voor een strakke versie, of juist een warrige met wat ‘golven’.

