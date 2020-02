Onderzoek: je karakter beïnvloedt de gezondheid van je darmen

We wisten al dat stress een grote invloed op je darmflora kan hebben. Maar recent onderzoek toont aan dat ook je karakter een rol kan spelen in de gezondheid van je darmen. Deze link wordt gelegd door de Britse onderzoeker Katerina Johnson van Oxford University.

Katerina verdiepte zich in de wetenschap van de darm-hersenverbinding, en ontdekte dat je persoonlijkheid ook een rol kan spelen in hoe gezond je darmen zijn.

Studies

“Er bestaat meer en meer onderzoek dat het darmmicrobioom koppelt aan de hersenen en het gedrag”, aldus Katerina haar interesse in onderzoek naar dit onderwerp. “Het meeste van dat onderzoek was uitgevoerd op dieren. De menselijke studies waren meer gericht op de invloed van de darmen op psychiatrische of neurologische aandoeningen zoals epilepsie, ADHD of depressie.”

Persoonlijkheid

Daarom besloot ze zelf meer onderzoek te doen. “Mijn belangrijkste voornemen was om te kijken naar de invloed van onze persoonlijkheid en de aanwezigheid van bepaalde bacteriën in onze darmen”, aldus de onderzoekster. Voor het onderzoek liet ze 655 mensen een ontlastingsonderzoek ondergaan en een enquete invullen.

Extravert

En wat bleek? De mensen met een volle agenda en extravert karakter bleken een grotere diversiteit aan goede bacteriën in hun darmflora te hebben, dan de introverte participanten. Diversiteit in de darmbacteriën is belangrijk, want dit draagt bij aan een gezonde spijsvertering en goede algehele gezondheid.

Verklaring

“We leiden een stressvol leven met steeds minder sociale interacties en brengen minder tijd door in de natuur”,verklaart Katerina. “Al deze factoren kunnen het darmmicrobioom beïnvloeden en kunnen ons gedrag en psychologisch welzijn op vooralsnog onbekende manieren bepalen.”

