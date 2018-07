Mensen met déze karaktereigenschap worden het aantrekkelijkst gevonden

Volgens psycholoog, bestsellerauteur en hoogleraar Adam Grant kun je de wereld onderverdelen in drie mensen: de gevers, de nemers en de matchers. En als je in die eerste categorie valt, hebben we goed nieuws.

De gevers worden namelijk als het aantrekkelijkst gezien. De gevers zijn zorgzaam, de nemers zijn vooral erg bezig met hun eigen behoeftes en de matchers geven aan anderen met de verwachting daar wel wat voor terug te krijgen. Die eerste groep is dus het succesvolst in de liefde en het aantrekkelijkst, maar wel tegen een prijs.

Langdurige relatie

De gevers zijn lief, onbaatzuchtig en steunend in relaties. Daarnaast tonen ze veel affectie, wat een indicatie is van een langdurige relatie. Maar omdat de gever zoveel verantwoordelijkheid neemt voor de relatie, neemt het ook te vaak de schuld op zich of voelt de gever zich sneller ongeliefd of niet genoeg.

Focussen op geven

Daarom zijn in de ideale relatie beide partijen gevers. Binnen een romantische relatie zouden zelfs de nemers en de matchers moeten focussen op geven. Dat doen beide partners misschien op hun eigen manier, maar het gaat erom dat je bereid bent de ander te steunen zonder daar direct iets voor terug te verwachten.

Dus het is misschien wel een beetje geven en een beetje nemen, maar je geeft wel het goede voorbeeld door zelf vooral te geven (zonder jezelf daarbij tekort te doen).

Bron: My Domaine. Beeld: iStock