Mensen met déze karaktereigenschap kunnen makkelijker afvallen

Een op de tien mensen die besmet zijn met het corona, krijgt vreemde, langdurige klachten. Zo ook de vrijgezelle Marie-Thérèse Woltering (55). Al meer dan een jaar lang beheersen klachten haar leven. “Maar officieel bestaat ‘Long Covid niet’, er is dus ook geen behandeling.”

“Ik weet nog precies wanneer de eerste, lichte klachten begonnen. Het was 12 maart vorig jaar, helemaal in het begin van de pandemie. Ik had af en toe hoofd– en keelpijn, was duizelig en verkouden en had een brandend gevoel in mijn luchtpijp. Ook kreeg ik last van mijn darmen en plotselinge vermoeidheid. Rare klachten, maar ik dacht: ‘het zal wel Covid zijn. Op zich prima, dan heb ik het gehad en ben ik ervan af’.”

Advertentie

Begin van de pandemie

“Na precies twee weken sloeg een keiharde, verlammende vermoeidheid toe. Het was zo erg dat ik aan het begin van de avond dacht: ‘als ik nu mijn tanden niet ga poetsen, dan red ik het niet meer.’ Ik ben naar bed gestrompeld en daar ben ik weken gebleven. De huisarts zei: ‘het klinkt als corona, maar we kunnen niets voor je doen.’ Ik heb in die periode regelmatig de dokter gebeld, maar het was het begin van de pandemie. Iedereen was in paniek en hoe het behandeld moest worden wist niemand. Als je niet ter plekke stikte, werd je niet opgenomen en moest je thuisblijven en ‘uitzieken’.”

Onvoorspelbare golf van klachten