Waarom je deze kerst last kunt krijgen van hooikoortsklachten

Het is koud en wit buiten. Niet bepaald het type weer waar je hooikoorts bij verwacht. Maar toch is het goed mogelijk dat je deze kerst last kunt krijgen van hooikoortsklachten.

Volgens Arnold van Vliet, bioloog van de universiteit van Wageningen, staat de hazelaar namelijk extreem vroeg in bloei. Daardoor kunnen mensen de komende periode last krijgen van klachten. Die loopneus zou dus een verkoudheid kunnen zijn, maar ook heel goed het gevolg van hooikoorts.

Heel Nederland

De hazelaar in bloei werd vorige week voor het eerst gezien en daardoor zitten er nu al pollen in de lucht. Doordat oktober en november warme maanden waren, zijn de struiken een beetje in de war en zijn daardoor zo vroeg gaan bloeien. De laatste jaren bloeide de struik vanaf eind januari, maar nu is dat dus nog eerder gezien. De hazelaar is volgens de bioloog in heel Nederland te vinden. Je herkent ‘m aan zijn langwerpige gele bloemen en donsachtige katjes.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.