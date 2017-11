Goed nieuws voor kerstliefhebbers: dit jaar ook in ons land een gigantische wintermarkt

Ben je dol op kerstmarkten? Dan hebben we goed nieuws! In de Rai in Amsterdam komt dit jaar een reusachtige kerstmarkt.

De Amsterdamse Winterparade is gebaseerd op de kerstmarkten uit Londen en New York, dus dat belooft een heel spektakel te worden.

Winterse pret

En het wordt groots aangepakt. Zo komt er een schaatsbaan van alleen 700 vierkante meter, een kerstbioscoop, een winterdisco met dj’s en muzikanten, gezellige eetkraampjes (inclusief schnaps en glühwein) en een reusachtig winterplein. En dan hebben we het nog niet eens over het reuzenrad en de jacuzzi’s…

Jong en oud

Het winterfeest is er voor jong en oud en zowel overdag als ’s avonds is er van alles te doen. Het kerstfestijn zal plaatsvinden van 22 december tot en met 1 januari in de Rai Amsterdam. Een kaartje voor de markt kost 8,50 euro.

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Parool.nl. Beeld: iStock.