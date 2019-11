Waarom het keto-dieet nare gevolgen voor je huid kan hebben

Het keto-dieet wint steeds meer aan populariteit. Het zou namelijk een ideale manier zijn om in korte tijd flink veel gewicht te verliezen. Maar toch zit er een nadeel aan deze manier van eten, blijkt uit recent onderzoek. Het kan namelijk voor nare huidproblemen zorgen.

Dit komt naar voren in een recente studie, gepubliceerd in de Journal of Investigative Dermatology.

Wat is het keto-dieet

Allereerst: wat is het ket0-dieet precies? Wanneer je volgens deze voedingsleer leeft, focus je voornamelijk op gezonde vetten. Heel veel gezonde vetten, zoals avocado, vette vis, kokosolie en ongebrande noten. Ook mag je veel groentes, wat eiwitten en zuivelproducten eten. Koolhydraten zijn bij dit dieet uit den boze, net als fruit en suikerrijke groenten zoals pompoen, pastinaak en mais.

Huidprobleem

Van oorsprong is het dieet in het leven geroepen om de aanvallen bij mensen met epilepsie te verminderen, maar inmiddels wordt het ook veel ingezet om snel en doeltreffend af te vallen. Gewicht verliezen is natuurlijk heel fijn als dat je doel is. Maar volgens het onderzoek zou je huid een stuk minder blij van dit vette dieet worden.

Psoriasis

Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat sommige vetten ontstekingen in de huid kunnen veroorzaken. Veel mensen die het keto-dieet volgen, krijgen erg veel van de vetsoort medium-chain triglycerides (MCTs) binnen. Dit is onder andere te vinden in het vet van kokosolie. Wanneer dit vet gecombineerd wordt met omega-3-vetzuren, zou het de kans op psoriasis vergroten.

Gevoeligheid

Toch is het eten van andere vetten juist weer wél goed voor de huid. Denk hierbij aan de vetten die je vindt in olijfolie, zalm en avocado. Maar als je gevoelig bent voor huidontstekingen of psoriasis hebt (gehad), is het keto-dieet volgens dit onderzoek niet de beste keuze voor jou.

Bron: Bedrock. Beeld: iStock