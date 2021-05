Fluitend de week door: kijken naar nestkastjes kalmeert

Inmiddels werken we al ruim een jaar vanuit huis. Als je een partner en/of (klein)kinderen hebt die tijdens die ene belangrijke meeting door de kamer hollen, kun je behoorlijk veel stress ervaren. Daar is nu een oplossing voor, en ook die vindt plaats achter het scherm: een livestream van nestkastjes.

Kleine snaveltjes, donzige kuikens en vooral heel veel kleine takjes. Een vogelnest is fragiel, maar ook een knap staaltje vakwerk. Er komt geen mens aan te pas, maar de mens kan er wél vol bewondering naar kijken. Dat is dan ook precies de clue van dit artikel: kijken naar nestkastjes kalmeert.

Een tv-serie is er niks bij. Verschillende YouTubers hebben een livestream waarin je het leven van verschillende vogels 24/7 kunt volgen. Zo heeft de Duitse YouTuber Thomas vier nestkastjes, bovendien heeft ieder vogelkoppel een naam. Voor je het weet zit je drie uur achter elkaar naar het leven van Fluffy en Casper te kijken.

Uiteraard is er ook onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Australische en Britse onderzoekers hebben gekeken naar de mate van depressie en angst onder mensen die in een vogelrijke buurt wonen, in vergelijking met mensen die dagelijks weinig vogels zien. Wat blijkt: niet alleen het aantal vogels in je buurt zorgt voor een geluksgevoel. Het maakt ook enorm uit hoe groen je omgeving is. De combinatie van een natuurrijke omgeving en veel flierefluitende vogels geeft mensen het gevoel dat ze verbonden zijn met de natuur. Mensen die in de stad wonen, geven een lagere welzijnsscore dan mensen die in een bos of dorp wonen. Maar als de stadsmensen regelmatig vogels in de buurt zien vliegen, stijgt de welzijnsscore.

Het enige nadeel van deze tip is dat je, als je écht fanatiek bent, niet meer naar buiten gaat tijdens de lunchpauze. Straks mis je de geboorte van het kuiken van Fluffy! Je kunt je telefoon uiteraard mee naar buiten nemen, maar dat is zonde van de omgeving. Als je een ommetje maakt kun je veel meer vogels spotten dan via je scherm. Geen idee waar je moet zoeken? In een gebied met een vijver, meer of plas vind je genoeg prachtige vogels. Je kunt ook altijd een vogelspotapp downloaden, dan leer je meteen iets over de vogelsoort.

Geen tijd voor livestreams en geen zin in ommetjes? Tover dan gemakkelijk jouw tuin om tot heus vogelwalhalla. In deze video zie je hoe je dat doet:

