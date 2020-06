Zoveel kilo komen vrouwen gemiddeld aan tijdens hun zwangerschap

Premium

Met haar dochter Jazlynn (8) zwierf Merari (28) vele jaren van adres naar adres. Ze logeerden bij vrienden en verbleven in opvanghuizen. Sinds kort wonen ze in hun eigen appartement. “Ik moest mezelf in mijn arm knijpen, zo onwerkelijk voelde het.”

“Sinds we hier wonen, voel ik me lichter. Jazlynn danst van kamer naar kamer. Na school rent ze naar huis. Deze plek geeft ons de veiligheid die ik zelf zo heb gemist in mijn jeugd. Mijn ouders waren verslaafd aan alcohol en drugs en maakten veel ruzie. Als kind voelde ik altijd de spanning die in hui