5 manieren om kilo's kwijt te raken na je 40e

Niemand heeft ooit gezegd dat afvallen makkelijk is, maar het lijkt elk jaar zelfs moeilijker te worden. Daarom hebben we een lijstje gemaakt met manieren om gewicht te verliezen na je 40e.

1. Let goed op je eten

“Wanneer het op afvallen aankomt, is je voedingspatroon de belangrijkste verandering”, zegt dokter Caroline Cederquist, specialist in gewichtsbeheersing. “De meeste mensen gaan de mist in door ineens heel veel te gaan sporten en weer te stoppen als ze niet genoeg resultaat zien”, zegt ze. “Belangrijker is om te kijken naar wat je eet. Als je eenmaal wat kilo’s kwijt aan het raken bent, begin dan met trainen.”

2. Maak de porties minder groot

Als je boven de 40 jaar bent en wat kilo’s probeert kwijt te raken, is het handig om goed op de grootte van je porties te letten. “Ga ervan uit dat je maag net zo groot is als twee vuisten samen. Als je meer dan dat op je bord hebt liggen, moet je nagaan of je jezelf niet aan het volproppen bent”, zegt voedingsdeskundige Bonnie Taub-Dix.

Schep daarom één of twee lepels minder op. Vaak hebben we die extra scheppen helemaal niet nodig, maar eet je gewoon je bord leeg omdat je zo bent opgevoed. Misschien dat je na een kleinere portie niet gelijk volzit, maar wacht dan tien minuten. Het duurt even voordat je lichaam alles heeft verwerkt.

3. Start met wandelen

Het is voor iedereen belangrijk om meer te gaan wandelen, maar helemaal als je wat kilo’s kwijt wilt. Volgens dokter Pamela Peek is een veelgemaakte fout dat je denkt dat je moet gaan sporten en dat je dus met een intensief trainingsschema begint. “Dat is het ergste wat je kunt, daarmee loop je het risico op overbelasting. Stevig doorwandelen helpt je om kilo’s kwijt te raken en het houdt je daarentegen pijnvrij. Streef naar 10.000 stappen per dag. Dit is gemiddeld zo’n 7 à 8 kilometer. Pittig wat, maar dit kun je verspreiden over de hele dag.

4. Zorg voor zo min mogelijk stress

Uit Brits onderzoek onder volwassenen boven de 54 jaar blijkt dat mensen die veel last hebben van stress, vaak een hoger gewicht hebben dan mensen die geen stress ervaren. Mensen met een hoge hoeveelheid cortisol, een soort stresshormoon, hebben vaak meer last van vet rondom hun buik. Door de stress te verminderen, zou het gewicht ook makkelijker naar beneden gaan.

5. Slaap (meer)

Je hebt er misschien niet altijd tijd voor, maar het is een van de belangrijkste factoren bij afvallen. Helemaal als al boven de 40 bent. “Als je niet genoeg slaapt, raken je eetlust en hongerhormonen ontregeld”, zegt dokter Peek. “De enige oplossing is dan iedere nacht minimaal zeven à acht uur slapen.” En dat betekent ook dat je na 20.00 uur ’s avonds niet meer achter je laptop of op je mobiel mag zitten. Door het blauwe licht slaap je veel slechter en dat is zonde.

40-plus? Dít is waarom sporten dan extra belangrijk is:

Bron: Prevention. Beeld: iStock