Hoe help je een kind dat een burn-out heeft?

Wat kun je het beste doen als je kind burn-out klachten heeft? Stress-deskundige Nienke Thurlings van jongburnout.nl en psycholoog Jean-Pierre van de Ven geven tips.

Schrijven

Vraag het kind alles op te schrijven waar hij of zij last van geeft. Dit maakt het helder en overzichtelijk. Is het een flinke lijst? Zoek dan hulp van een professional, zoals een psycholoog.

Voeding

Langdurige stress kan de hormoonbalans ontregelen, wat vervelende klachten geeft. Goed en regelmatig eten draagt eraan bij om erbovenop te komen. Doordat het lichaam leert dat het kan rekenen op die regelmaat, komt de hormoonbalans weer in evenwicht.

Regelmaat

Creëer geen onverwachte situaties, want deze kunnen iemand met veel stress totaal uit balans brengen. Is het avondeten altijd om zes uur? Maak er dan niet opeens zeven uur van. Komt er zondag familie op bezoek? Kondig het van tevoren aan, zodat je kind er een keuze in heeft of hij erbij wil zijn.

Keuzestress

Geef niet te veel keuzes. Zeg bijvoorbeeld niet: “Wil je naar de film, uit eten of toch liever Netflixen?” Zoiets geeft keuzestress. Beter is om aan te kondigen dat je met het hele gezin naar de film wilt. Als je kind ervoor kiest thuis te blijven, is dat ook goed.

Kalmte

Harde muziek, het nieuws en gewelddadige series en films sturen stresssignalen naar het brein. Die versterken de burn-out klachten. Hersenen kunnen namelijk geen onderscheid maken tussen fictie en werkelijkheid en weten niet of je écht in een oorlog zit of er alleen maar naar kijkt.

Tekst/interview: Deborah Ligtenberg. Beeld: iStock.