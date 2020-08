Maken je (klein)kinderen vaak ruzie? Dan zijn ze hartstikke gezond

Broers en zussen hebben een speciale band met elkaar, hun hele leven lang. Soms zijn jullie de allerbeste vrienden en sóms kun je elkaar wel achter het behang plakken. Koester die stoom uit je oren maar. Want het blijkt dat veel ruzie maken eigenlijk hartstikke gezond is.

Dat blijkt uit onderzoek aan de universiteit van Leiden.

Veilig ruziemaken

“Meestal geldt: hoe meer contact, hoe meer conflict”, zegt orthopedagoog Sheila van Berkel, die aan de Universiteit van Leiden onderzoekt doet. En dat klinkt logisch. Als je iemand vaak ziet dan zijn er automatisch ook meer momenten waarop het eventjes níet klikt. Ruzies lopen volgens Sheila tussen broers en zussen juist vaker hoog op, omdat ruzie in de familie ‘mag’ voor jullie gevoel. Je kunt een dag lang mokken en piepen, omdat het nu eenmaal je zus is. “In een familie ruzie maken is veilig. Het komt namelijk toch wel weer goed.”