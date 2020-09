Mogen kinderen met verkoudheidsklachten nog naar opa en oma?

Wanneer kinderen last hebben van verkoudheidsklachten, hoeven zij niet getest te worden en mogen ze gewoon naar school. Maar betekent dit dat ze ook gewoon op bezoek mogen bij opa en oma?

In eerste instantie moesten kinderen vanaf 6 jaar bij klachten zoals niezen, keelpijn, loopneus of een verstopte neus getest worden op het coronavirus. Zij hoorden dan thuis te blijven tot de uitslag bekend was. Sinds 2 weken is het niet meer nodig om kinderen te laten testen.

In de persconferentie zei Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, dat kinderen nauwelijks bijdragen aan de verspreiding van het virus. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol bij de verspreiding van het virus is. Door kinderen minder te laten testen, probeert de overheid de drukte in de teststraten te verminderen. Maar mogen kinderen met verkoudheidsklachten dan wel gewoon gaan sporten, naar een pretpark of langs opa en oma? Of is dat alsnog niet verstandig?

Oppassen

“Het is geen regel, dus ik kan het alleen op basis van eigen inzicht zeggen, maar je kunt het best uit de buurt blijven van kwetsbare mensen. Dus even met een snotneus op bezoek bij opa of oma is gewoon niet verstandig”, legt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht uit aan RTL Nieuws. “Ouders moeten eigenlijk de drie D’s in hun achterhoofd houden: drukte, dichte ruimte en dicht bijeen. Dat zijn situaties waarin verspreiding kan plaatsvinden.”

Buiten sporten is daarentegen geen probleem, aangezien alles wat buiten is, minder risicovol is dan binnen. Daarom gelden volgens de NOC*NSF voor sporten dezelfde regels als voor school. Toch raadt Bruijning aan om de judoles in de gymzaal een weekje over te slaan als je kind verkouden is.

Thuisblijven

Kortom: kinderen met verkoudheidsklachten hoeven niet thuis te blijven en kunnen gerust buiten naar de speeltuin of gaan sporten. Wel is het verstandig om binnensporten een weekje over te slaan en ook het bezoek aan opa en oma uit te stellen. Je kunt daarin beter het zekere voor het onzekere nemen. Kinderen blijven sowieso thuis als iemand in het gezin corona heeft, het kind klachten heeft die passen bij corona en contact heeft gehad met iemand die corona heeft, bij koorts, hoesten en/of benauwdheid en als een huisgenoot van 13 jaar of ouder (milde) coronaklachten heeft.

Hoe groot is de kans dat kinderen corona krijgen? Dokter Rutger legt het uit:

Bron: RIVM, RTL Nieuws, Nederlands Jeugdinstituut. Beeld: iStock