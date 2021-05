21 vragen om te stellen én beantwoorden voordat je een relatie aangaat

Het is hartstikke spannend: na een lange relatie – of (lang) alleen zijn – de eerste stappen in de (online) datingvijver zetten. Maar hoe weet je of je er écht weer klaar voor bent om een relatie aan te gaan als je een leuk persoon hebt ontmoet? Nou, door de volgende vragen te stellen én te beantwoorden.

Van makkelijke vragen als ‘heb je broers of zussen?’ tot diepere kwesties als ‘hoe vaak zou je seks willen hebben?’: de volgende 21 vragen bereiden je voor een groot deel voor op een potentiële relatie. Spannend!

Je neemt waarschijnlijk geen genoegen met de eerste de beste die je pad kruist. Je wilt er immers wel zeker van zijn dat je nu (wel) voor de juiste persoon gaat. Deze vragen helpen je daarbij. Klaar om samen de vragen eerlijk te beantwoorden?

1. Wat is je grootste drijfveer?

Om meteen maar met de deur in huis te vallen. Door deze vraag kom je erachter of jullie een béétje hetzelfde in het leven staan. Draait het leven van je toekomstige partner vooral om geld? Familie? Vrijheid?

2. Hoeveel me-time heb je nodig?

Iedereen heeft behoefte aan wat tijd alleen, maar hoeveel tijd dit is, verschilt per persoon.

3. Hoe open ben je over gevoelens?

Eerlijke en open communicatie is de beste basis voor een gezonde relatie.

4. Wat is je gevoel voor humor?

Want wil je wel een relatie met iemand met wie je niet kunt lachen?

5. Wat is je sterrenbeeld?

Mocht je erin geloven: op die manier kom je erachter of jullie sterrenbeelden compatibel zijn.

6. Hoe vaak zou je sex willen hebben?

Je hoeft elkaar er niet op vast te pinnen, maar het is wel handig om te weten of jullie een vergelijkbare sexdrive hebben.

7. Heb je broers of zussen?

En zo ja: hoe is de band met hen? De volgorde waarin broers en zussen geboren worden, zegt in sommige gevallen veel over hun persoonlijkheid.

8. Op welke manier communiceer je het liefst als we niet samen zijn?

Heb je hier te maken met een beller of een apper?

9. Wat is je liefdestaal?

Ontdek hier wat het betekent, wat jouw liefdestaal is en welke liefdestaal bij jou past.

10. Wat is je droombaan?

Afhankelijk van jullie leeftijd: heeft je toekomstige partner nog grote plannen voor zijn/haar carrière en vind je dat belangrijk?

11. Hoe was je vroeger op school?

Een studiebol of juist met de hakken over de sloot? Een goede planner, of iemand die alles op het laatste moment deed?

12. Zonder welke drie dingen zou je niet kunnen leven?

Mocht je ooit op een onbewoond eiland vast komen te zitten.

13. Welk advies zou jij aan je jongere zelf geven?

Grote kans dat jullie het klappen van de zweep inmiddels wel kennen.

14. Handel je weleens uit wrok?

Voor je een relatie aangaat is het fijn om te weten hoe jullie met conflicten omgaan en of jullie wat dat betreft op één lijn zitten.

15. Hoe communiceer je als je boos of gekwetst bent?

Waar de een zich het liefst terugtrekt, wil de ander misschien meteen de confrontatie aangaan. Een combinatie die niet altijd even goed werkt, en iets wat je van elkaar moet weten mocht het ooit zover komen.

16. Ben (of was) je hecht met je ouders?

Hier is geen goed of fout antwoord, maar de manier waarop je over je ouders praat kan wel veel over je toekomstige partner zeggen.

17. Wat voor persoonlijkheid heb je?

Inmiddels heb je elkaar al beter leren kennen. Maar wat is jullie Myers-Briggs-persoonlijkheidstype? Introvert of extravert? Je kunt ook deze test doen.

18. Hoe ga je met geld om?

Nooit verkeerd om te weten of iemand permanent een gat in z’n hand heeft of liever zuinig is.

19. Hoe ziet je ideale balans tussen werk en privé eruit?

Ook hierover wil je graag op één lijn zitten.

20. Ben je een ochtendpersoon?

Weet je meteen wie ’s ochtends de aangewezen persoon is om koffie te zetten.

21. Waar zie je jezelf over vijf jaar?

… en pas jij in dat toekomstbeeld?

En nog een bonusvraag: heb je kinderen en zo ja, hoe is de band met hen? Dit zegt net zoveel over een persoon, als hoe hij/zij over ouders en familie praat.

Diederik van Maren is auteur van het boek ‘Trouwen of sex?’, lovecoach en onze liefdesvlogger. Wil je weer gaan daten, maar weet je niet zo goed hoe je het aan moet pakken? Of komt het regelmatig voor dat je niets meer hoort van de persoon in kwestie na jullie eerste afspraak? Diederik geeft zijn allerbeste tips weg:

Bron: Elite daily. Beeld: Getty Images