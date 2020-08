Zo lang hebben vrouwen gemiddeld last van klachten door de overgang

Er is al veel bekend over de overgang, maar juist door al die informatie kun je weleens wat over het hoofd zien. Bijvoorbeeld een basisvraag, maar wel een vraag waar je graag een antwoord op wilt: hoe lang duurt de menopauze eigenlijk?

Het moment dat je de overgang begint te herkennen door bijvoorbeeld klachten als opvliegers, is niet het moment dat de overgang ook altijd begint. Vaak niet zelfs. De menopauze duurt langer dan veel vrouwen denken. In totaal hebben vrouwen gemiddeld zo’n 7 jaar lang last van klachten door de overgang.

Symptomen van de overgang

Ook dat kan per vrouw weer erg verschillen. Sommige vrouwen hebben helemaal geen symptomen terwijl anderen elke dag last hebben van de klachten. Ook kan de menopauze bij sommige vrouwen nog langer dan 7 jaar duren. Veel vrouwen hebben aan het begin van de overgang niet door waar de klachten vandaan komen en weten daardoor niet dat ze er al een tijdje last van hebben. Zo kan de menopauze ook de oorzaak zijn van bijvoorbeeld slapeloosheid en geheugenverlies. Deze symptomen kunnen dus ook wijzen op (het begin) van de overgang. Twijfel je over de oorzaken van jouw klachten? Neem dan altijd contact op met je huisarts.

