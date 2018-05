Waarom klagen over werk tegen collega's eigenlijk heel goed voor jullie is

De wifi werkt niet goed, de verwarming staat te laag en je schamele salaris zou volgens jou ook echt wel meer mogen zijn: we klagen er wat af met z’n allen.

En zo erg is dat eigenlijk niet. Want wat blijkt? Dat brommen, grommen en zaniken over je werk is toch wel ergens goed voor.

Onderzoek wijst uit

Volgens een nieuw onderzoek van de Universiteit van Melbourne helpt het zeuren om de onderlinge band te versterken en verbetert het humeur van jullie beide ook nog eens. Een zekere Dr. Vanessa Pourthier voerde het onderzoek uit en bestudeerde daarvoor de werkvloer van een Australisch ziekenhuis. Ze was aanwezig bij 50 ochtendvergaderingen en interviewde alle werknemers. Ze ontdekte daarbij dat samen klagen op de werkvloer bijna net zo belangrijk is als grapjes maken.

Vergelijkbaar

“Het stelt mensen in staat te herkennen hoe vergelijkbaar ze denken tijdens een werkdag en hoe ze zich daarbij voelen,” zegt Dr Pouthier. “De artsen en verpleegkundigen beseften dat ze zich hetzelfde voelden over sommige situaties, en ze dus niet eens zo veel van elkaar verschilden.”

Belangrijke regel

Dr. Pouthier wil daar nog wel iets duidelijk maken: “Je mag niet klagen over mensen uit het team. Het klagen moet iets zijn waar iedereen over eens is: zoals de structuur van het bedrijf.”

Dat bewijst maar weer: volgende keer als je het even niet meer ziet zitten op de werkvloer, kan het heus geen kwijt om even je wekelijkse portie ergernissen aan je collega te verkondigen.

