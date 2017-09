In elke klas wordt een kind online gepest en vooral meisjes zijn slachtoffer

In (bijna) iedere klas op de middelbare school komt online pesten voor. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

9% van de 15- tot 18-jarigen had vorig jaar te maken met online pesterijen. Vooral meisjes (ruim 12%) zijn het slachtoffer. Dat is bijna 2 keer zoveel als jongens in de leeftijdscategorie.

Totaal

Het totaal aantal mensen dat online wordt gepest is de afgelopen jaren hetzelfde gebleven. Dat gaat om ruim 400.000 personen.

Kwetsende teksten of foto’s

De meest voorkomende vorm van online pesten bij 15 tot 18-jarigen is laster. Dat gaat bijvoorbeeld om kwetsende teksten op internetfora en profielsites of foto’s, films of roddels die verspreid worden op internet. Ruim 4 procent van de jongeren werd hiermee naar eigen zeggen geconfronteerd, aldus het CBS. Ook waren er jongeren die last hadden van stalken, geweldsbedreigingen en chantage.

Weinig meldingen

De gepeste jongeren maken er zelden melding van. Minder dan 1 op de 7 online gepeste jongeren van 15 tot 18 jaar stapte naar de politie of een andere instantie. Slachtoffers van 25 jaar of ouder melden dit vaker.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock