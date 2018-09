4 redenen waarom luisteren naar klassieke muziek goed voor je is

Klassieke muziek is niet voor iedereen weggelegd. Je moet er een lange concentratieboog voor hebben en het kost veel tijd om naar te luisteren. En veel tijd, dat hebben we nu eenmaal niet veel meer tegenwoordig. Toch is het verstandig om je er eens aan te wagen.

Ondanks dat klassieke muziek je opperste concentratie vergt, zal het niet de eerste keer zijn dat je hoort dat het goed is om naar te luisteren. Maar waarom? NPO Radio 4 somde het voor je op.

1. Het is goed voor de bloeddruk

Het experiment van onderzoekers van de Oxford University was simpel: ze lieten de proefpersonen luisteren naar genres als pop, rap, techno en klassiek. Waar de bloeddruk bij rap, pop en techno steeg, daalde het juist bij klassieke muziek.

2. Het verlaagt je stressgevoel

Hoe lekker zou het zijn als je voor eventjes je stressgevoelens kunt loslaten? Het ritme van een klassiek stuk schijnt overeen te komen met dat van onze hartslag. In een onderzoek onder zwangere vrouwen laat zien dat toekomstige moeders die gedurende hun zwangerschap naar klassieke muziek luisteren minder stress ervaren dan vrouwen die dat níet doen

3. Je slaapt beter

Je krijgt niet alleen een betere nachtrust, ook de kwaliteit ervan schiet omhoog. Uit onderzoek van de Case Western Reserve University in Cleveland blijkt dat 45 minuten luisteren naar klassieke muziek voldoende is.

4. Het verlicht pijn

Waar de klassieke klanken allemaal niet goed voor zijn… Zo blijkt namelijk ook dat het pijn verlicht. Volgens verschillende onderzoeken van de Brunel University ervaren ziekenhuispatiënten die voor, tijdens of na een operatie naar muziek luisteren minder pijn en angst.

En last but not least: het bevordert de aanmaak van dopamine, ofwel je gelukshormoon. Tijd dus om je eens onder te dompelen in de klanken van Bach. Tijdens een Ode aan Bach – The Bach Choir & Orchestra neemt Pieter Jan Leusink je mee naar een wereld van ruim 330 jaar geleden:

Ode aan Bach 72,50 49,50 Bestel

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: nporadio4.nl.