Heb jij altijd al moeite gehad om in de kleermakerszit te zitten, of kon je het vroeger maar lukt het plots niet meer zonder pijn of een stram gevoel in je spieren? Dan kan het zijn dat je lichaam je iets probeert te vertellen. Dít kan eraan de hand zijn.

En zo kun je wel weer comfortabel in de kleermakerszit zitten.

De kleermakerszit is al sinds jaar en dag een fijne houding om in te zitten. Het wordt door yoga-docenten dan ook dikwijls aangeraden om in deze houding te zitten. De reden? Het is een zithouding die zowel je schouders als je nek en rug ontlast, wat voor een fijne en diepe ontspanning van het lichaam kan zorgen.

Heupmobiliteit

Toch is deze houding niet voor iedereen even comfortabel. Merk je dat je in deze zithouding last krijgt van je bekken of heupen? Dan heb je waarschijnlijk last van een slechte heupmobiliteit. De kleermakerszit zet spanning op de spieren die je heupen naar je benen verbinden, wat niet erg fijn aanvoelt. Om deze spieren te strekken kun je dagelijks eventjes ‘vlinderen’: zit op de grond, plaats je voetenzolen tegen elkaar en beweeg je knieën op en neer.

Voetbogen

Merk je dat je voornamelijk last van je knieën krijgt als je in de kleermakerszit zit? Dan kan dit wijzen op zwakke voetbogen of bilspieren. Je bilspieren kun je gemakkelijk trainen met het doen van squats. Zwakke voetbogen uiten zich door bijvoorbeeld ingezakte voeten. Inlegzooltjes of dagelijks met een kleine bal onder je voet rollen kan hierbij helpen.

Bekkenbodemspieren

Kun je wel in de houding zitten, maar lukt het je niet om rechtop te zitten in de kleermakerszit? Dan kan dit te maken hebben met stramme bekkenbodemspieren. Dit kan flinke spanning en druk veroorzaken in je bekken, wat niet erg fijn aanvoelt. Om deze spieren soepeler te maken, kun je bijvoorbeeld in de yogapose ‘happy baby’ gaan liggen: ga op je rug liggen en houd je voeten in je handen, terwijl je je benen ietwat spreidt. Deze pose strekt op een zachte manier je bekkenspieren, waardoor je uiteindelijk gemakkelijker in de kleermakerszit zou kunnen moeten zitten.

