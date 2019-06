Is het woord ‘kletskous’ op jouw lijf geschreven en praat je vaak zomaar je mond voorbij? Dan kan het zijn dat je hierna geregeld spijt hebt dat je er weer van alles hebt uitgeflapt. Gelukkig hebben wij de truc om jouw impulsieve praatgedrag onder controle te houden.

Een ontwapenend of extravert persoon zijn, kan veel voordelen hebben. Maar als je te pas en te onpas dingen vertelt waar je je later toch een beetje rot over voelt, kan het problematisch worden. Wetenschappers van de Amerikaanse Universiteit van Ohio brengen nu een handige manier naar buiten om deze karaktertrek te kunnen veranderen.

Zelf-distantiëring voor de kletskous

Het klinkt ietwat vreemd, maar hoogleraar psychologie Dominik Mischkowski vertelt dat je in sociale situaties het beste kunt doen alsof je een vlieg op de muur bent. Dit kan ervoor zorgen dat je de situatie even van een afstandje bekijkt. Deze techniek wordt in de psychologie ook wel zelf-distantiëring genoemd.

Praatgedrag onder controle

Deze methode kan er volgens Dominik voor zorgen dat je je mentaal loskoppelt van de situatie, zonder direct te reageren. Hierdoor zou je het gesprek als een buitenstaander kunnen bekijken en dus vanuit een objectief perspectief een antwoord kunnen formuleren. Volgens de hoogleraar zou dit het gemakkelijker maken om je gevoelens en praatgedrag in bedwang te houden.

Meer afstand

Uit het onderzoek blijkt ook dat hoe verder jij je inbeeld verwijderd te zijn van je gesprekspartner, hoe beter je in staat bent rustig te reageren. Dominik verklaart: “Als je psychologisch afstand neemt van een situatie, krijg je een breder perspectief. Dat levert letterlijk een andere kijk op. Misschien is de chauffeur die je net afsneed in het verkeer wel te laat om zijn dochtertje af te halen op school. En niet een sukkel die niet kan rijden.”

Bron: Margriet. Beeld: iStock