Dít is de kleur van jouw geboortemaand en dit zegt het over jou

Weer eens wat anders dan je wekelijkse horoscoop. Colorstrology laat jou niet alleen zien wat je sterke kanten zijn, maar ook met welke energieën je je leven nog kunt verrijken.

Colorstrology is een andere vorm van astrologie die de link legt tussen je karakter en je geboortemaand.

Astrologe en numerologist Michele Bernhardt combineerde numerologie met astrologie en gaf zo iedere dag een eigen kleur. Naast 366 verjaardagskleuren, heeft ze ook de twaalf geboortemaanden aan een kleur gekoppeld.

Energie

De kleuren zeggen niet zozeer iets over jou, maar vooral over wat je nog mist in je leven. Voeg simpelweg wat meer van die ene kleur toe in bijvoorbeeld je interieur of je garderobe om te kijken of je ook aan je eigen energie kunt werken. Iedere kleur heeft zo z’n eigen energie. ”Het systeem moet met een kleur meer balans in je leven brengen,” aldus Michele Bernhardt.

Je kunt natuurlijk ook altijd even een kijkje nemen bij een andere kleur en welke energieën je daarmee aanspreekt.



januari

Kleur: karamel

Karaktereigenschappen: Zelfverzekerd, praktisch, down-to-earth en logisch.

Te gebruiken: Als je stabiliteit en verantwoordelijkheid nodig hebt.

Betekenis: Deze kleur stimuleert onze ambities grond te geven door discipline en volharding.



februari

Kleur: Lila

Karaktereigenschappen: Inspirerend en fantasierijk.

Te gebruiken: Als je je emotioneel verward voelt, helpt het je gevoelens te scheiden.

Betekenis: Zuiver lila helpt ons om de geest van de mens te begrijpen en stelt ons in staat om vrienden en mensen om ons heen als familie te ervaren.



maart

Kleur: Turquoise

Karaktereigenschappen: Empathisch, intuïtief en subtiel.

Te gebruiken: Als je inspiratie of intuïtie nodig hebt. Of wanneer je geest een boost nodig heeft.

Betekenis: Dromerig en denkbeeldig. Deze kleur helpt mensen te leiden tussen de werkelijke en denkbeeldige wereld.



april

Kleur: Cayenne rood

Karaktereigenschappen: Vurig, energiek, gepassioneerd en moedig.

Te gebruiken: Als je een energieboost nodig hebt.

Betekenis: Deze kleur support je enthousiasme en verlangen om te winnen. Het geeft je ook een competitieve houding bij sport.



mei

Kleur: Lente groen

Karaktereigenschappen: Stabiel, verjongend en welvarend.

Te gebruiken: Wanneer je balans nodig hebt tussen kracht en vermogen.

Betekenis: Het is de kleur van stabiliteit en herstel.



juni

Kleur: Goud

Karaktereigenschappen: Stimulerend, stralend en verheffend.

Te gebruiken: Als je hulp nodig hebt met communicatie en je geheugen.

Betekenis: Energiek en activerend, deze kleur staat voor glans en licht.



juli

Kleur: Koraalroze

Karaktereigenschappen: Verzorgend, lief en vatbaar.

Te gebruiken: Als je emotioneel herstel of liefde van anderen nodig hebt. Zeker in tijden van verandering en trauma’s.

Betekenis: Deze kleur helpt om liefde en zachtaardigheid in je leven aan te trekken.



augustus

Kleur: Zonnig oranje

Karaktereigenschappen: Krachtig, zelfverzekerd en stralend.

Te gebruiken: Wanneer je je zelfbewust voelt, maar meer creativiteit en plezier nodig hebt.

Betekenis: Deze kleur weerspiegelt de kracht en grootheid.

september

Kleur: Azuurblauw

Karaktereigenschappen: Kritisch, wijs en artistiek.

Te gebruiken: Als je rust nodig hebt en je leven weer even moet organiseren.

Betekenis: Baja blauw staat voor schoonheid, puurheid en intelligentie.



oktober

Kleur: Hemelsblauw

Karaktereigenschappen: Kalm, gebalanceerd en verzachtend.

Te gebruiken: Wanneer je rust, kalmte en balans nodig hebt tussen geven en nemen.

Betekenis: Hemelsblauw stimuleert ons sterk te zijn en beslissende maatregelen te nemen.



november

Kleur: Wijnrood

Karaktereigenschappen: Gepassioneerd, motiverend en intens.

Te gebruiken: Als je hulp nodig hebt in een overgang, emotionele blokken te verwijderen of een seksuele boost nodig hebt.

Betekenis: Deze kleur stimuleert diepte, kracht en liefde.



december

Kleur: Zeegroen

Karaktereigenschappen: Verlichtend en wijs.

Te gebruiken: Wanneer je reist, wilt ontdekken of verlangt naar een mystiek avontuur.

Betekenis: Zeeblauw brengt intelligentie, waarheid en optimisme met zich mee.

Bron: Popsugar. Beeld: iStock.