Dít zegt de kleur van je menstruatiebloed over je gezondheid

Over menstruatie en de klachten daarvan praten we steeds meer. Maar over de kleur van je menstruatiebloed? Daar durven maar weinig vrouwen over te beginnen.

En dat terwijl het behoorlijk belangrijk is om te weten hoe gezond menstruatiebloed eruit hoort te zien. Stel nou dat je een infectie onder de leden hebt, of wellicht iets ergers?

Let de volgende keer als je ongesteld bent dus even extra op de kleur die je op je maandverband of tampon aantreft. Want nee, het is niet vanzelfsprekend rood… En je kunt er veel uit afleiden.

1. Roze

Is je menstruatiebloed wat roze van kleur? Dan kan dit erop wijzen dat je lichaam een lage dosis aan oestrogeen produceert. Dit kan weleens gebeuren als je een fanatieke hardloper bent – uit onderzoek blijkt namelijk dat sporten en met name hardlopen het oestrogeenniveau kan doen dalen. Hoeft geen ramp te zijn, maar let er wel op: verschillende studies hebben namelijk een link gevonden tussen een laag gehalte aan oestrogeen en de botaandoening osteoporose.

2. Lichtgeel

Waterig, lichtgeel menstruatiebloed kan erop wijzen dat je bepaalde voedingsstoffen tekort komt. Ook zou er een link zijn tussen lichtgeel menstruatiebloed en eierstokkanker – maar de kans dat je dat hebt, blijft heel klein.

3. Donkerbruin

De kans is groot dat je deze kleur vaak aantreft op je maandverband of tampon. Dit komt doordat sommig bloed, of eigenlijk baarmoederslijmvlies, al een tijdje in je baarmoeder vertoeft en maar niet los wil komen. Waarom het die donkere kleur dan krijgt is niet helemaal duidelijk, maar maak je er dus niet druk om als je menstruatiebloed bruin kleurt.

4. Donkerrood

Kleurt je menstruatie donkerrood en zitten er wat grotere klontjes bloed in? Dan kúnnen je hormonen uit balans zijn. Klontjes groter dan een muntje van vijftig cent kunnen veroorzaakt worden door een laag niveau progesteron en een hoog niveau oestrogeen. Dat kan verder geen kwaad, maar als je hier last van hebt, kun je proberen minder zuivel, soja en suiker te eten. Ook zouden de klontjes een indicatie kunnen zijn van een vleesboom in je baarmoeder. Dit is niet ernstig, maar kan wel leiden tot een extra pijnlijke menstruatie. Twijfel je? Ga dan altijd even naar de huisarts.

5. Grijs

Vind je rood bloed met wat grijs erdoorheen in je slip? Dan zou je weleens een infectie of zelfs een soa kunnen hebben. Gelukkig kun je beide goed laten testen door even naar de huisarts te gaan. Naast de grijze kleur, kan het zijn dat dit bloed ook een penetrante geur heeft. Ook is gebleken dat vrouwen die een miskraam kregen soms grijzige stukjes weefsel in hun menstruatiebloed vonden. Zou je zwanger kunnen zijn of een miskraam kunnen hebben? Neem dan snel contact op met de dokter.

6. Oranje

Net als grijs bloed kan oranje menstruatiebloed erop wijzen dat je een infectie hebt. Stinkt het en heb je ook pijn in je vagina? Dan is de kans daarop al helemaal groot.

7. Felrood

Deze kleur wordt door medici als het allergezondst beschouwd als het op je menstruatiebloed aankomt. Maar raak niet in paniek als jouw menstruatie niet deze kleur oplevert: ieder lichaam is anders.

We benadrukken het nog maar eens: bij twijfel, kun je het best altijd naar de huisarts gaan.

Bron: Bright side. Beeld: iStock

