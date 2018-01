Dít zegt de kleur van je snot over je gezondheid

Nederland is helaas nog niet uit de griepepidemie en daardoor lopen nog veel mensen snotterend rond. Wil je weten hoe erg je er aan toe bent? De kleur van je snot blijkt veel over je gezondheid te zeggen.

We hebben altijd snot in onze neus en produceren ook flink wat elke dag, maar meestal slikken we dit gewoon door en is er niets aan de hand. Het is zelfs belangrijk omdat virussen op deze manier afgevoerd worden. Wanneer je verkouden bent is dat anders en snuit je vaak je neus. En dan blijkt de kleur van je snot veel te kunnen vertellen.

Troebel

Is je snot helder? Dan is er niets aan de hand. Wanneer je snot wat troebeler wordt, kan dat al het eerste signaal van een beginnen verkoudheid zijn, maar het kan ook met een allergie te maken. Is je snot geel? Dat is toch wel echt een teken dat er meer aan de hand is en je lichaam vecht tegen een infectie of een virus.

Bacterieën

Bij groen snot moeten de alarmbellen helemaal gaan rinkelen. Dit kan namelijk een teken zijn dat je een infectie te pakken hebt en echt verkouden bent. De aanwezigheid van bacterieën in het snot zorgen ervoor dat het groen wordt. Nog steeds geen reden voor paniek, maar mocht het lang aanhouden dan is een bezoekje aan de huisarts wel verstandig.

Beschadigingen

Rood snot komt ook voor. Dat komt vaak door een beschadiging in je neus (van al het snuiten) of in de luchtwegen. Het kan iets ernstigs zijn, maar meestal is dat niet het geval. Houd het wél goed in de gaten. Dat geldt ook voor snot dat bruin is. Dat kan door bloed komen, maar ook door vervuilde lucht of roken. Heb je zwart snot? Dan is er wel echt iets serieus aan de hand en is de huisartsenpraktijk het beste adres.



Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.