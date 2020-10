Ben je een slechte slaper? Overweeg dan eens om de muren van je slaapkamer te schilderen. Volgens onderzoek van de Britse hotelketen Travelodge slapen mensen die bepaalde kleuren in de slaapkamer hebben een stuk beter.

Travelodge deed onderzoek naar kleuren en slaapgedrag. Ze keken hoeveel uur mensen gemiddeld slapen als ze hun slaapkamer in een bepaalde kleur hebben.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat mensen met een blauwe slaapkamer gemiddeld 7 uur en 52 minuten slapen. De kleur blauw heeft namelijk een kalmerende werking en kan zorgen voor een verlaging van de bloeddruk en een rustig hartritme. Laten dit nou net twee ingrediënten zijn voor een goede nachtrust.

Geel

Mensen met een gele slaapkamer slapen 2 minuten minder dan mensen met een blauwe slaapkamer. Zij slapen gemiddeld 7 uur en 50 minuten. Geel staat namelijk voor ontspanning. De kleur stimuleert het zenuwstelsel en zorgt voor een warme en knusse omgeving.

Groen

Blauw en geel niet jouw kleur? Mensen met een groene slaapkamer slapen gemiddeld 7 uur en 36 minuten. Groen is een rustgevende en kalmerende kleur die ervoor zorgt dat je sneller in slaap valt.

Zilver

Een kleur die ook goed scoorde in het onderzoek is zilver. Mensen met een zilveren slaapkamer slapen gemiddeld 7 uur en 33 minuten. Deze kleur is niet zoals de andere kleuren kalmerend of ontspannend, maar het geeft een luxe en comfortabele uitstraling. Het geeft ook nog eens een bepaalde schittering waardoor onze ogen denken dat het nacht is.

Oranje

Tot slot wordt de kleur oranje aangeraden. Mensen met een oranje slaapkamer slapen gemiddeld 7 uur en 28 minuten. Oranje geeft een kamr warmte en zorgt voor een stabiele atmosfeer waarbij de spieren ontspannen.

Kleuren slechte nachtrust

Er zijn ook kleuren die zorgen voor een slechte nachtrust. De kleuren paars, bruin en grijs kun je maar beter vermijden in je slaapkamer. Heb je toch een van deze kleuren op de muren van je slaapkamer en geen zin om met verf in de weer te gaan? Kies dan voor een paar mooie items om weg te zetten in de bovenstaande kleuren.

