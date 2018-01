Het zal toch niet waar zijn: alle kleuren Skittles blijken hetzelfde te smaken

Al die keren dat we dachten af te wisselen in de smaken citroen, sinaasappel, aardbeien, appel en kersen speelden onze hersenen gewoon en spelletje met ons. Alle kleuren Skittles smaken namelijk precies hetzelfde. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat onze hersenen ons de verschillende smaken simpelweg wijsmaken.

En dat geldt óok voor gummibeertjes en M&M’s. Hé?

Associatie

Verschillen in smaak doen de rode, gele, groene, oranje en zelfs de paarse Skittles niet, onze hersenen dénken door de kleur en geur enkel van wel. Neuropsychologist Adam Cunliffe vertelt bij cosmopolitan.com dat er een experiment is uitgevoerd, waarbij studenten heldere drankjes met fruitsmaakstoffen moesten drinken. Elk drankje zag er hetzelfde uit, maar had een andere smaak, en zij moesten bepalen welke smaak het was. Dit ging de studenten prima af, totdat er in die heldere drankjes kleurstoffen werden gedaan, die niet bij de smaakt pasten.

Zo werd een druivensapje oranje gemaakt, waardoor de studenten opeens dachten dat het naar sinaasappel smaakte. En het appelsapje dat paars werd gemaakt, smaakte voor hen opeens naar bessensap.

De fabrikant

“De fabrikanten van snoepgoed zijn in ieder geval een stuk slimmer dan wij”, vindt de neuropsychologist. “Het is natuurlijk een stuk goedkoper om je product een geurtje en een kleurtje te geven, dan dat je allerlei verschillende smaakjes moet maken. Skittles zien er anders uit en ruiken anders, maar de smaak is bij allemaal precies hetzelfde.”

Wij zijn stomverbaasd over dit nieuwtje, misschien wordt het tijd om het zelf maar eens te testen…

