Onderzoek: knappe mensen zijn vaker ongelukkig in de liefde

Knap zijn kan je ver brengen, maar het brengt je niet per se geluk in de liefde. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat knappe mensen vaker een matig liefdesleven hebben.

En daar zijn meerdere redenen voor.

Het gras aan de overkant…

Wetenschappers van Harvard University stellen vast dat veel aantrekkelijke mannen en vrouwen moeite hebben met het onderhouden van een lange relatie. Knapperds zouden volgens de studiebollen in het dagelijks leven regelmatig hun zin (willen) krijgen. En tja, in een relatie zul je toch af en toe in moeten leveren.

Ook zouden bloedmooie dames en heren minder snel tevreden zijn in hun relatie, en hebben ze de mentaliteit dat het gras aan de overkant altijd groener is. En dat is nog niet alles.

Druk, druk, druk? Zo creëer je makkelijk en snel een romantisch sfeertje:



De keuze is reuze

Als je aantrekkelijk bent, vind je makkelijker weer een nieuwe relatie, menen de onderzoekers. En doordat je weet dat dat zo makkelijk gaat, kan het moeilijker zijn om je huidige relatie te beschermen tegen dat soort bedreigingen. Te veel keus doet de duur van je relatie dus geen goed, concluderen ze.

Dus ben jij al járenlang getrouwd met een regelrechte hunk? Als we deze studie mogen geloven, mag jij (en mag híj) dan dus in je handjes knijpen. 😉

Valentijnsdag staat voor de deur! Wil jij iets leuks voor je lief kopen? Bekijk deze items dan eens:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Elle. Beeld: iStock