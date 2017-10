Waarom een koekoeksklok en streepjesbehang zo goed zijn voor dementerenden

Een medicijn tegen dementie is er nog niet. Maar een simpel streepjesbehang of gezellige koekoeksklok kan dementerende ouderen nu al een heel eind helpen.

Dit betoogt dementiedeskundige Anneke van der Plaats in Nieuwsuur. Ze is een arts die al jaren onderzoek doet naar het brein en dementie.

Hoe herken je het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie? Dokter Rutger legt het in bovenstaande video uit.

Gedragsproblemen en meubels

Naast vergeetachtigheid krijgen mensen met dementie ook te maken met gedragsproblemen. Denk aan agressiviteit of juist extreme euforie. Voor de patiënt lastig, voor de mantelzorgers en verplegers net zo moeilijk. Dementie of niet: gedrag is en blijft een reactie op de omgeving, legt Anneke uit. Daarom zijn meubels heel belangrijk. Mensen met dementie herkennen moderne kuipstoelen bijvoorbeeld niet meer als stoel. Dit mondt uit in paniek, met alle gevolgen van dien.

Fluwelen gordijnen

Houd het interieur dus zo herkenbaar mogelijk, luidt de methode van Anneke. “Een inrichting zoals het 60 jaar geleden was”, aldus de arts. Met donkere, houten meubelen en een koekoeksklok zit je altijd goed. Maar ook: “Een behang met een streepje, de bekende velours gordijnen. Ze zien slecht, dus ze moeten een beetje fleurig zijn. Dus rode gordijnen. Dan voelen ze zich al thuis, bij wijze van spreken.”

Deze rust die het thuisgevoel met zich meebrengt, zorgt er ook voor dat er minder vervelende voorvallen plaatsvinden, beweert de expert. Patiënt blij, familie blij én verplegers blij. Verschillende verpleeghuizen zweren bij Annekes methode, blijkt op de reportage van Nieuwsuur.

Met poppen spelen

Ook kaart Anneke de magie die een pop kan hebben op een dementerende aan. En daarom misstaat een poppenkamer zeker niet in een verzorgingstehuis. “Sommige kinderen vinden dat moeilijk: ‘Ze laten mijn moeder hier met poppen spelen’.” Maar dementerenden zijn niet gek, verzekert Anneke. Ze wéten waar ze mee bezig zijn, en zeggen: “Ik weet wel dat het een pop is hoor. Maar ik ik vind hem zo lief.”

Bron: NOS, Nieuwsuur. Beeld: iStock