Dit is waarom je nooit koffie moet drinken vóór het ontbijt

Jajaja, we weten het onderhand wel: het ontbijt is belangrijk en zou je nooit moeten overslaan. Sommige mensen kunnen echter ’s ochtends nog geen hap door hun keel krijgen en drinken vóór ze wat eten eerst een kop koffie. En dat blijkt niet zo’n goed idee.

Veel mensen slaan ’s ochtends een kop koffie achterover onder het mom van: dan heb ik voldoende energie om wakker te blijven tot aan de lunch. Voedingsdeskundige Gillian Proctor-Ronald zegt dat dit een van de slechtste dingen is die je kan doen. “Het probleem is dat koffie geen calorieën bevat en daarom ook geen energie levert.”

Misselijk

Dat je ’s ochtends niet met rammende honger wakker wordt, betekent volgens haar niet dat je niets hoeft te eten. Je moet alleen je metabolisme op gang brengen zodat je niet misselijk wordt. Gillian weet er alles van, want jarenlang was ze zelf een fanatiek niet-ontbijter. “Ik word nog steeds misselijk als ik meteen na het opstaan ga eten. Ik zorg er nu wel voor dat ik wat gegeten heb voordat de werkdag begint. Of het nou thuis is, of iets wat ik heb meegenomen naar werk.”

Stofwisseling

Haar tip: drink voordat je gaat douchen een glas lauwwarm water met citroen om je stofwisseling op gang te brengen. Als dat niet werkt, drukt ze haar cliënten toch op het hart in ieder geval iéts te eten. “Het is cruciaal dat je je lichaam iets van energie geeft.” Dat mag ook iets in vloeibare vorm zijn. Volgens haar is een glas jus d’orange (liefst eentje verrijkt met calcium) altijd nog beter dan helemaal niks -of alleen koffie.

Zin om je koffie nog feestelijker te maken? Zo maak je zelf heel makkelijk hartjes in je koffie:

Bron: Reader’s Digest. Beeld: iStock