4x zó kan koffie je lichaam voor de gek houden

Koffie is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Ben jij die koffieleut die minstens 5 keer per dag bij het koffiezetapparaat staat? Dan zul je deze feiten over hoe koffie jouw brein en lichaam in z’n greep kan houden vast interessant vinden.

Zeggen dat je koffie het best links kunt laten liggen, zullen wij nooit betogen. Ook op de Libelle-redactie zitten toegewijde koffieleuten! Maar je koffieconsumptie binnen de perken houden, lijkt ons wel een goed idee, gezien de volgende punten waarmee de drank je een beetje om de tuin leidt.

Weten wat het aangeraden maximum aan kopjes koffie drinken per dag is? Check bovenstaande video!

1. Koffie lijkt je energie te geven, maar je kakt juist in

Eén van de gedachten achter koffie drinken is dat je energie er een boost van krijgt. Dat krijgt het ook even. Cafeïne lokt stress uit, waardoor het stresshormoon cortisol vrijkomt. Dit hormoon zorgt dat je bloedsuikerspiegel stijgt. Maar terwijl jij een bakkie pleur naar binnen nipt, houdt je lichaam al scherp in de gaten of je die energie (suiker) überhaupt wel nodig hebt. Niet? Dan maakt je lichaam insuline aan, om het suiker uit je bloed te filteren. En dat leidt tot een dip: je voelt je duizelig of slaperig.

2. Koffie lijkt een drankje voor tussendoor, maar is eigenlijk een maaltijd an sich

Een dampende latte macchiato bij je sandwich is als je naar de calorieën kijkt eigenlijk een dubbele lunch. Van koffie raak je ook vol, maar het ontbreekt flink aan broodnodige voedingsstoffen. Voedingsdeskundigen verkiezen een vezel- en groenterijke lunch dan ook zeker over een lunch die voor de helft uit koffie bestaat.

3. Koffie lijkt je vertering te versnellen, maar maakt het er niet beter op

Hoe meer koffie je drinkt, hoe vaker je naar de wc moet. Maar hierbij verliest je lichaam ook belangrijke mineralen, zoals calcium, magnesium en kalium. Je lichaam raakt uit balans. Daarbij zorgt cafeïne ervoor dat je organen zich gaan samentrekken, waardoor je sneller gaat poepen dan normaal. Voedingsstoffen krijgen dan minder tijd om opgenomen te worden als het door het spijsverteringsstelsel gaat. Dit kan tot complicaties in je lichaam leiden. Je kunt moe en geprikkeld raken, of slecht gaan slapen.

4. Koffie lijkt alleen overdag je lichaam te beïnvloeden, maar werkt ook ’s nachts door

Koffie kan je slaap flink dwarsbomen, afhankelijk van hoe gevoelig je ervoor bent en hoeveel koffie je drinkt. Drink tenminste 4 tot 6 uur voor je naar bed gaat geen koffie meer, luidt het advies. Door overdag jezelf goed te hydrateren door 6 á 8 glazen water per dag te drinken, zou je dit slechte slapen beter voorkomen.

Wij zijn benieuwd: veranderen deze punten jouw liefde voor koffie?

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock