Koos van Plateringen lanceert podcast ‘Eerlijk over alcohol’: “Ik was ieder weekend dronken”

Dat je van een onschuldig wijntje door kunt schieten naar een heuse alcoholverslaving, heeft presentator Koos van Plateringen (46) zelf ondervonden. Drie jaar geleden stopte hij daarom met drinken. In zijn podcast Eerlijk over alcohol vertelt Koos zijn verhaal en gaat hij in gesprek met verschillende BN’ers en deskundigen.

Wat was de reden voor jou om veel te gaan drinken?

Koos: “Drinken begon onschuldig in mijn jeugd met cola-tic; cola gemixt met sterke drank zoals rum of jenever. Dat was in het begin nog voor de gezelligheid, maar achteraf realiseer me dat ik vrij snel begon te drinken om te verdoven. Ik was ieder weekend dronken en dat vond ik de normaalste zaak van de wereld. Het was mijn manier om te ontsnappen aan negatieve gevoelens en schaamte.”

Schaamte waarvoor?

“Als kind voelde ik me altijd anders dan andere jongens. Als je op de middelbare school wordt uitgescholden voor homo heb je het gevoel dat het niet klopt hoe jij in elkaar zit. Dat gevoel van schaamte en ongemakkelijkheid in een groep verdween door het drinken van alcohol. ”

Waarom heb je deze podcast gemaakt?

“Ik wil mijn verhaal en ervaring delen, vertellen waarom ik al 3 jaar niet meer drink. Alcohol is heel normaal in onze maatschappij, maar een leven zonder levert je superveel op. Je wordt frisser, liever naar jezelf en anderen en je lééft meer. Dat wil ik van de daken schreeuwen. En daar hoef je niet eens een probleem voor te hebben: ook die paar glaasjes per week hebben al gevolgen. Ik praat met verschillende deskundigen over de lichamelijke gevolgen, dat is écht schokkend. Eén standaardglas alcohol per dag vergroot al de kans op borstkanker bij vrouwen. Of, zo vertelt een deskundige, zo’n 3.000 kankerpatiënten in Nederland zijn direct te linken aan het drinken van alcohol”.

Problematisch drinken, hoeveel glazen zijn dat?

“Volgens de cijfers is dat voor mannen 21 glazen per week, voor vrouwen 14.”

Wanneer had je door dat je verslaafd was?

“Het is niet zo dat ik in één groot tranendal leefde, in tegendeel: ik heb een heel leuk leven gehad. En er zijn veel leuke dingen op mijn pad gekomen waar ik heel dankbaar voor ben. De borrels in de tijd dat ik nog bij Shownieuws werkte, de gezelligheid op vakantie. Maar het werd uiteindelijk steeds erger. Soms herinnerde ik me niks meer van een avond. Mijn man Ton wees me daar op, wat vervolgens iedere keer uitmondde op ruzie en een vervelende sfeer. Niet alleen die avond, maar ook de dagen erna. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat het een probleem was. Ik probeerde te minderen en een keertje over te slaan – toen ik aan Expeditie Robinson meedeed heb ik zelfs 5 weken geen druppel gedronken – maar op de een of andere manier viel ik toch iedere keer weer terug in oude gewoontes.”

Je praat onder meer met Jan Heemskerk, Marianne Timmer en Thomas Berge. Hoe heb je je gasten geselecteerd?

“Ik heb veel mensen benaderd, maar ik merkte ook veel afwijzing bij BN’ers. Zij hebben het idee dat als je als bekend persoon zegt geen alcoholprobleem te hebben, het vaak geïnterpreteerd wordt alsof je dat wél hebt. Maar uiteindelijk is het gelukt om gasten met verschillende verhalen te spreken: zo vertelt journalist Jan Heemskerk hoe hij stopte met alcohol om af te vallen, Thomas Berge vertelt eerlijk over zijn alcohol- en drugsverslaving en Marianne Timmer vertelt hoe ze een glaasje alcohol op z’n tijd combineert met een sportcarrière.”

Heb je, naast het beluisteren van je podcast natuurlijk, nog tips voor mensen die moeite hebben om te stoppen met alcohol?

“Ik was ruim 20 jaar gewend om elk weekend te drinken en een leuk leven zonder alcohol kon ik me niet voorstellen. Maar ik heb er juist ontzettend veel voor teruggekregen en geleerd dat je niet alles alleen hoeft te doen. Mijn advies daarom: vraag hulp en betrek mensen bij het stoppen.”

De podcast ‘Eerlijk over alcohol’ van Koos van Plateringen beluister je Spotify en de podcastapp.

