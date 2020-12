Dit is waarom je na je eerste kop koffie vaak meteen naar het toilet moet

Word jij ook altijd wakker met een kop koffie? En moet je daarna vaak direct naar het toilet? Je bent niet de enige bij wie een kop koffie laxerend werkt. En dat dit zo.

Als je iets eet of drinkt, strekt je maag zich uit. Wanneer je maag zich uitstrekt, geeft deze een teken aan je darmen en dan moet je naar het toilet. Dat gebeurt altijd, of je nou een kopje koffie drinkt of een glas water. Maar bij een kop koffie, gaat dit proces nog net even wat sneller.

Dat komt omdat er cafeïne in koffie zit. Dit stofje zorgt ervoor dat het verwerkingsproces in je maag iets sneller op gang komt. Je maag strekt zich dus ook sneller uit nadat je een koffietje op hebt en je darmen krijgen zo al gauw een signaaltje. Daarnaast zorgt de cafeïne ervoor dat de spieren van je dikke darmen zich ontspannen. Hierdoor wordt de behoefte om naar de wc te gaan versterkt.

Lactose en zoetstof

Cafeïne is niet de enige stof in de koffie dit dit kan opwekken. Als jij kunstmatige zoetstoffen aan je koffie toevoegt, zoals een zoetje, of gebruik maakt van zuivel, kun je nóg sterker de drang voelen om naar de wc te gaan. Kunstmatige zoetstoffen wekken namelijk een opgeblazen gevoelen winderigheid op. En lactose is een stof waar niet ieders maag even rustig op reageert. Als jouw maag lactose niet goed kan verdragen, kan dit zorgen voor (lichte) diarree. Tel daar het effect van de cafeïne bij op, en je zult na een verse cappuccino in de ochtend al gauw naar de wc moeten rennen.

Cafeïnevrij

Vind je het vervelend dat je altijd zo gauw naar het toilet moet na een kop koffie? Dan is cafeïnevrije koffie misschien iets voor jou. Heb je daar niet zo veel mee? Espresso is dan een goede oplossing. Datzelfde geldt voor French roast. Dit zijn koffiebonen die een langer roosterproces achter de rug hebben, waardoor er minder cafeïne in de bonen zit.

