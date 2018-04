Koppel doet boekje open over seksleven na 140 kilo te zijn afgevallen

Extra motivatie nodig om af te vallen? Dit koppel bewijst dat afvallen ook een wereld van verschil voor je seksleven betekent.

Een man plaatste twee foto’s van zichzelf met zijn vrouw op Reddit. Eentje was van een paar jaar geleden, toen het koppel op huwelijksreis was. De ander is recent genomen, en daar zijn de twee 150 kilo lichter. “Door dik en dun. Samen zijn we 150 kilo afgevallen”, schrijft de man er trots bij.

Beter seksleven

Wauw, je herkent ze bijna niet meer terug (zie foto onderaan de pagina). Eén Reddit-gebruiker vraagt zich vooral af: “Wat voor een boost zal het seksleven van een koppel krijgen als ze zoveel gewicht verliezen? Dat moet vast honderd keer beter zijn.”

Lichamen opnieuw ontdekken

En daar reageert de man van de foto’s weer heel openlijk op. “De sex was hiervoor vreselijk”, geeft ‘ie goudeerlijk toe. “We probeerden het wel. Het is nu alsof we onze lichamen helemaal opnieuw ontdekken. Ik heb namelijk nog nooit een gezond gewicht gehad.”

Libido door het plafond

En met de man zijn er meerderen die hun ervaringen over seks delen na flink te zijn afgevallen. “Mijn vrouw en ik zijn onlangs samen 40 kilo afgevallen”, schrijft een ander bijvoorbeeld. “We hebben veel meer energie en zijn minder snel buiten adem.” Weer een ander: “Toen ik 27 kilo zwaarder was had ik geen zin in sex en geen energie. Maar sinds ik ben gaan sporten en let op wat ik eet, gaat mijn libido door het plafond.”

Onzekerheid

Zwaarlijvig zijn kan zeker impact hebben op je seksleven. Zo kunnen diabetes en een hoge cholesterol je libido flink aantasten. Ook je onzekerheid over je lichaam neem je mee de slaapkamer in. Dit koppel is het levende bewijs dat je die sexdrive dus écht nog wel terug kunt krijgen. Doe je het niet voor je gezondheid, doe het dan voor de sex! 😉

