Dit is het geheim van koppels met een ijzersterk huwelijk

Allebei een drukke baan, een uitgebreid sociaal leven en af en toe ook nog naar de sportschool willen: het kan als stel best lastig zijn om je relatie dan leuk te houden. Nu blijken gelukkige koppels één belangrijk detail gemeen te hebben.

Auteur Julie Morgenstern schreef een boek (Time to parent) over de manier waarop koppels met hun tijd omgaan. Ze interviewde meer dan 100 stellen. Uit alle antwoorden bleek dat koppels met een ijzersterk huwelijk één ding met elkaar gemeen hebben. Iets wat heel weinig tijd in beslag neemt en ook nog eens niks kost.

Even snel

Morgenstern: “De gelukkige koppels die ik interviewde, zagen of spraken elkaar gemiddeld 3 tot 5 keer per dag. Soms maar 5 of 10 minuten per keer. Het gaat dan om een snel telefoongesprek, appje of een kort praatje aan het einde van de werkdag. Eigenlijk te simpel om waar te zijn”, vertelt ze.

En nu uitrusten

“Deze korte contactmomenten geven de ander het gevoel dat diegene jouw dag helemaal begrijpt. En het betekent ook dat je minder hoeft in te halen als je allebei thuis bent. Meer tijd om lekker samen op de bank te ploffen dus, zonder al te diep op de dag in te hoeven gaan”, aldus Morgenstern. Dus hup, Netflix aan en lekker kletsen over iets anders dan werk of de kinderen.

Bron: Goud Housekeeping. Beeld: iStock