Koppels die hun vrijpartij plannen hebben vaak de beste sex

We dromen allemaal weleens van een potje hete, stomende en vooral spontane sex. Toch schijn je er goed aan te doen je avondje sex vooruit te plannen. Koppels die hun vrijpartij al dagen in hun agenda hebben staan, hebben namelijk de beste sex.

Dit blijkt uit een studie die onlangs is gepubliceerd in The Journal of Sex Research.

Controle

Het eerste interessante resultaat: mensen die graag controle hebben én van een overzichtelijke agenda houden (lees: alles altijd vooruit plannen) zijn ontzettend goed in bed. Daarnaast zorgt het plannen van sex ervoor dat je beter over je seksleven communiceert. Deze communicatie is goed voor je relatie en zorgt ervoor dat het spannend blijft tussen de lakens.

Prestatiegericht

Volgens het onderzoek hebben mensen die efficiënt, prestatiegericht, gedisciplineerd en betrouwbaar zijn de meeste kans om seksueel tevreden te zijn. Een team van psychologen van de Ruhr-universiteit Bochum ondervroeg voor deze studie 964 koppels het hemd van het lijf. Ze vroegen onder andere naar de kwaliteit van hun seksleven en hun persoonlijkheidstrekken om eventuele links te onderzoeken.

Big Five

De onderzoekers hebben de koppels aan de hand van de Big Five persoonlijkheidstheorie geïdentificeerd. Uit jarenlang en wereldwijd psychologisch onderzoek blijkt dat je iemands persoonlijkheid door middel van vijf dimensies (Big Five) kunt beschrijven. Deze dimensies zijn: extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, ordelijkheid en openheid.

Elkaar een plezier doen

Hieruit blijkt dat mensen die plichtsgetrouwe zijn, zelfdiscipline hebben en efficiënt en gestructureerd te werk gaan, het meeste plezier uit sex halen. De wetenschappers denken dat dit komt doordat deze mensen veel meer moeite doen om hun partner seksueel te bevredigen en hen dolgraag naar een hoogtepunt willen brengen. Dit zorgt voor spetterende sex en meer plezier samen.

Vuurwerk

Het plannen van sex kan hier ook aan bijdragen. Zo zorgt het plannen voor een betere communicatie over sex, wat goed is voor de relatie en uiteindelijk ook de sex. Door duidelijke afspraken te maken en open en eerlijk over sex te praten, kun je tijdens de sex alles beter loslaten. Hierdoor zijn jullie tijdens de vrijpartij helemaal zen en kunnen jullie jezelf helemaal laten gaan.

Je begrijpt dat dat uiteindelijk voor een hoop vuurwerk zorgt. Dus hup, pak die agenda erbij en plannen maar!

Als je de sex gepland hebt, kan het zo zijn dat je een keer geen zin hebt in sex. Gelukkig heeft seksvlogger Rianne een gouden tip om zin te maken:





Bron: The Independent. Beeld: iStock